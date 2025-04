Da kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit overtok Skaugum i 2002 fikk paret en kraftig økning i apanasjen, ettersom hovedhuset skulle settes i stand for 18 millioner før innflytting.

Ifølge Dagbladet Børsen ble det besluttet at staten skulle ta regningen, og løsningen ble at kronprinsparet tok opp et privat byggelån, og apanasjonen ble nærmest doblet for å finansiere dette.

Selv om det opprinnelige byggelånet var på 20 millioner kroner, har apanasjeøkningen som skulle dekket lånet, vokst til rundt 84 millioner kroner i dag, ifølge avisens beregninger.

Dermed har rehabiliteringen av Skaugum fra 2002 blitt 66 millioner kroner dyrere for norske skattebetalere enn om Stortinget hadde tatt regningen selv, skriver Dagbladet Børsen.

Kongehuset har foreløpig ikke villet svare på hva som skjedde med byggelånet.

Nye lån

Av grunnboken fremgår det opplysninger om to lån fra nyere tid. I 2022 sikret Nordea pant på 16 millioner kroner i én av Skaugum-eiendommene, samtidig som det er tatt pant på 2,3 millioner kroner i kronprinsparets hytte på Uvdal i 2021.

Dagladet Børsen har spurt kongehuset om bakgrunnen for lånene, og om de dekkes av apanasjen.

– Dette er en del av privatøkonomien, og derfor ikke noe vi uttaler oss om, sier Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe til avisen.

Lånene sammenfaller i tid med andre byggeprosjekter konprinsparet har satt igang ifølge avisen.