Mandag morgen falt alle de store indeksene i USA etter påskeferie siden torsdag. I løpet av uken kommer en rekke store bedrifter med kvartalsresultater, og temperaturmålinger både for bedrifter i Europa, USA og Norge.

I Norge kan tollkrigen få nærmere avklaringer når statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Jens Stoltenberg (Ap) skal møte USAs president Donald Trump på torsdag.

Norske tollavklaringer

Støre og Stoltenberg skal diskutere tollsatser med Trump når de møtes i Det hvite hus torsdag.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener det kan gi nærmere indikasjoner på hvordan tollkrigen kan treffe Norge.

– Vi følger nøye med på Trump og det han finner på. Nå er det en del diskusjon rundt unntakene for diverse kinesiske varer. En interessant konsekvens er at det trolig kommer til å bli prispress på en del varer i Europa fordi Kina sender varer til Europa i stedet for USA, sier Knudsen.

Økonomiske temperaturmålinger

Onsdag kommer det tall fra den såkalte innkjøpssjefindeksen (PMI) både for USA, Europa og Norge. Indeksen er en indikator på privat næringslivs tillit til økonomien.

Knudsen mener servicesektoren i Europa trekker økonomien opp, mens industrien fortsatt har nedgang. Han forventer at denne trenden fortsetter, men at man også kan se signaler på hvordan handelskrigen påvirker bedriftene.

I USA venter Knudsen fortsatt vekst på grunn av bedring i industrien og en sterk servicesektor, men er mer usikker enn tidligere.

– Det ventes fortsatt vekst, men det er en ganske stor usikkerhet fordi Trump sine tollsatser har begynt å gi bekymringer for bedriftene, også i USA.

Den samme situasjonen ser han i Norge, med fortsatt vekst, men usikre bedrifter på grunn av tollkrigen.

Resultatsesong

Det kommer også resultater fra årets første kvartal de neste dagene. Først ut er Tesla som legger fram sine tall tirsdag etter å ha falt kraftig mandag. Mandag falt bilprodusenten nesten 7 prosent på Nasdaq-indeksen etter at en analytiker gikk kraftig ut mot toppsjef Elon Musk og hans prioriteringer.

Onsdag kommer resultater fra blant annet flyprodusenten Boeing og bilprodusenten Volvo. Om kvelden legger den amerikanske sentralbanken fram sin konjunkturrapport.

Torsdag slipper Alphabet, morselskapet til Google, sine tall, mens flere av tek-gigantene slipper sine tall neste uke. Før påske la Netflix fram et rekordresultat og viste at de rene nettjeneste-selskapene var relativt upåvirket av tollsatsene på vareimport, skriver Dagens Næringsliv.

Gull opp, dollar ned

Samtidig som analytikere har justert ned forventningene til aksjemarkedet den siste tiden, øker de anslagene for gullprisen, skriver E24.

Gullprisen har økt kraftig i det siste og satte ny rekord mandag 2. påskedag. Da var prisen 3388,78 dollar per unse.

Gull anses ofte som et trygt sted å plassere penger når økonomien ellers er urolig.

Samtidig har dollaren svekket seg til det laveste nivået på mer enn tre år. Målt mot euro har ikke dollaren vært svakere siden 2021.