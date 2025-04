Fallet på Wall Street tiltok etter at Donald Trump postet en melding på Truth Social hvor han igjen gikk i strupen på Fed-sjef Jerome Powell. I meldingen tok Trump til orde for rentekutt og kalte Powell for «en stor taper».

I etterkant av meldingen tiltok fallet på Wall Street. Ved stenging så det slik ut på de ledende markedsindeksene:

Dow Jones falt 2,4 prosent, til 38.210 poeng.

falt 2,4 prosent, til 38.210 poeng. S&P 500 gikk ned 2,4 prosent, til 5.158 poeng.

gikk ned 2,4 prosent, til 5.158 poeng. Nasdaq sank 2,6 prosent, til 15.870 poeng.

Vix-indeksen går igjen over 30 poeng, etter å ha steget 13,8 prosent til 33,76 poeng på mandag.

På et tidspunkt var alle indeksene ned over 3 prosent. Hadde det holdt til stenging ville det vært den femte handelsdagen i løpet av de foregående 12 at Nasdaq stengte ned mer enn 3 prosent.

Blant de største selskapene falt Nvidia 4,3 prosent, Apple falt 2,1 prosent og Tesla gikk ned med 5,5 prosent. Amazon falt 3,4 prosent, mens Microsoft falt 2,5 prosent og Meta-aksjen slanket seg med 3,6 prosent.

BØRSFALL I PÅSKEEGGET: Etter Donald Trumps angrep på Fed-sjef Powell på mandag raser de amerikanske børsene. Foto: NTB

Trump plager markedene

– Nedgangen er ganske bred. Vi ser at teknologi muligens faller litt mer enn andre sektorer, men fallet er bredt, sier Robert Næss i Nordea.

Han peker også på at Trumps angrep på Powell som noe som gjør markedene usikre.

– Markedene liker ikke dette, for det er ikke presidentens rolle å si opp sentralbanksjefen.

Næss drar paralleller til Equinor-saken i påsken, hvor støtten til Equinors havvindprosjekt i USA, Empire Wind, ble satt på vent.

– Det tas irrasjonelle beslutninger om ting som myndighetene ikke har historie for å legge seg oppi, sier Næss.