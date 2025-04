Japan dumper statsgjeld etter Trump-toll

Japanske investorer kvittet seg med over 20 milliarder dollar i utenlandske obligasjoner tidligere denne måneden, etter at president Trumps tollregime rystet markedene. Det viser foreløpige tall fra det japanske finansdepartementet, ifølge Financial Times.

Tallene viser at japanske banker og pensjonsfond solgte obligasjoner for 17,5 milliarder dollar i uken frem til 4. april, og ytterligere 3,6 milliarder dollar uken etter. Dette er ifølge avisen blant de største netto­salgene registrert over en to ukers periode siden 2005.

Nedsalget kom etter at Trump 2. april holdt «Frigjøringsdagen» med tolltiltak mot hele verden, noe som resulterte i kraftig fall på Wall Street. S&P 500-indeksen falt 12 prosent på fire dager før den hentet seg noe inn, da presidenten kunngjorde 90 dagers pause i gjengjeldelsestollene.

Les også – Dette skremmer markedene nå Aksjemarkedet stuper, men lange renter stiger kraftig. – Det er ikke meningen at markedet skal oppføre seg på denne måten, sier Pål Ringholm.

Trolig mye amerikansk statsgjeld

USA har sett en kraftig økning i renten på statsobligasjoner, som betyr nedsalg. Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner skjøt fart i uken som endte 11. april – den største ukentlige økningen siden 2001.

– En betydelig andel av salget er trolig amerikanske statsobligasjoner eller obligasjoner fra statlige byråer, uttalte seniorrentestrateg i Nomura, Tomoaki Shishido, til Financial Times.

Japan er verdens største innehaver av amerikanske statsobligasjoner – 1.100 milliarder dollar – og kapitalflyten tolkes derfor ofte som en indikator på stemningen blant globale investorer.

Rebalansering?

Ifølge avisen peker flere investorer på at fallet i amerikanske aksjer har forstyrret japanske pensjonsfonds balanse mellom internasjonale aksjer og obligasjoner, noe som kan ha utløst behov for rebalansering i porteføljene.

– Noe av salget kan skyldes at pensjonsfondene måtte gjenopprette balansen i porteføljene sine, sa en investor til Financial Times.

Analytikere understreker også at japanske banker kan ha avviklet hedging-strategier i såkalte «carry trades», hvor man låner i lavrentemarkeder som Japan for å investere i markeder med høyere avkastning.

Likevel mener enkelte at salgsvolumene må ses i perspektiv.

– Hovedtallene kan se store ut, men i obligasjonsmarkedets sammenheng er de knapt en krusning, sa Japan-økonom i Moody’s Analytics, Stefan Angrick, til avisen.

Han minner om at det amerikanske obligasjonsmarkedet har en daglig omsetning på nær 1.000 milliarder dollar.