Storbank advarer Powell: – Trump kan få full kontroll innen ett år

President Donald Trumps angrep på Fed-sjef Jerome Powell vekker stor bekymring i markedet. I løpet av påskeuken har saken eskalert, og markedene priser nå inn en reell risiko for at sentralbankens uavhengighet svekkes. JPMorgan skrev etter stengetid på Wall Street at «dagens nedsalg tilskrives frykt for Feds uavhengighet».

Predikasjonsmarkedet Polymarket viste tirsdag morgen 21 prosents sannsynlighet for at Trump fjerner Powell i løpet av 2025.

Den siste eskaleringen stammer, ifølge DNB Markets, fra uttalelser fra Powell i en tale i Chicago forrige uke, hvor han antydet at høyere renter kan bli nødvendig for å hindre at økte importpriser fører til vedvarende inflasjon. Uttalelsene falt ikke i god jord hos presidenten, som på sosiale medier erklærte at «Powells avgang ikke kan komme fort nok».

– Trump har i etterkant gått hardt ut mot Powell og ment at han nok en gang tar feil i sine analyser, og at han ikke kan vente til Powells periode er over, skriver seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets.

Ifølge JPMorgan er det nå juridiske prosesser på gang som kan åpne for at presidenten får mulighet til å fjerne ledere i uavhengige etater, som Fed, uten «gyldig grunn». Dette strider mot en høyesterettsdom fra 1935 (Humphrey’s Executor v. United States), som slår fast at presidenten ikke kan avsette medlemmer av uavhengige føderale byråer uten saklig grunn. En slik utvikling vil kunne gi presidenten kontroll over hele rentekomiteen (FOMC) i løpet av ett år, dersom også presidentene i de regionale sentralbankene byttes ut.

– I et ekstremt tilfelle kan presidenten få kontroll over hele FOMC innen ett år, skrev sjeføkonom Michael Feroli i JPMorgan mandag kveld.

Advarer mot ytterligere kapitalflukt

Selv om det er usikkert om Trump faktisk har den juridiske myndigheten til å avsette Powell, er det selve forsøket som skaper uro. Den japanske storbanken MUFG mener slike politiske inngrep kan føre til uforholdsmessig store markedsreaksjoner – særlig i valutamarkedet.

– Ethvert forsøk på å fjerne Fed-sjefen vil trolig føre til outsized markedsbevegelser, skrev seniorvalutaanalytiker Michael Wan i MUFG.

Reaksjonene som MUFG peker på, har allerede startet. Dollaren har svekket seg kraftig, og etterspørselen etter gull og japanske statsobligasjoner har økt. Ifølge Nomura vurderer også internasjonale investorer nå å flytte ytterligere kapital vekk fra amerikanske verdipapirer.

– Risikoen for at Powell fjernes er en tail risk, men det bidrar til en bredspektret svekkelse av dollaren og økt etterspørsel etter japanske statsobligasjoner, skrev sjefstrateg Yujiro Goto i Nomura under gårsdagens kraftige dollarsvekkelse.