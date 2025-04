Saken oppdateres.

Oslo Børs våknet i rødt etter påskeferien. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.433,54, en nedgang på 1,1 prosent.

Brent-oljen med juni-levering er tirsdag opp 1,5 prosent til 67,27 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,6 prosent på 63,45 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,33 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Tross oljeprisoppgangen, faller Equinor 2,9 prosent til 239,90 kroner. Det skjer etter at det onsdag forrige uke ble kjent at Trump-administrasjonen setter all byggeaktivitet rundt Equinors havvindprosjekt Empire Wind på vent . Torsdag meldte Equinor at de vurderer rettslige skritt etter byggestansen.

Aker BP stiger derimot 0,4 prosent til 221,00 kroner, mens Vår Energi er ned 0,3 prosent til 29,04 kroner.

Mer Trump

Bilfraktrederiene Wallenius Wilhelmsen og Höegh Autoliners faller etter nyheten om at Trump også innfører nye havneavgifter, blant annet for alle bilskip som ikke er bygget i USA. Wallenius Wilhelmsen faller 5,0 prosent til 66,90 kroner, mens Höegh Autoliners svekkes 4,6 prosent til 71,78 kroner.

Mainstream Renewable Power, hvor Aker Horizons er største eier, har solgt en portefølje på 675 MW med vind- og solprosjekter under utvikling i Colombia til det lokale energiselskapet Celsia, som er en del av Argos Group, ifølge en melding tirsdag.

Porteføljen, som selskapet har utviklet siden 2019, består av tre solprosjekter og to vindkraftprosjekter. Salget markerer Mainstreams exit fra det colombianske markedet. Aker Horizons-aksjen stiger 3,7 prosent til 1,29 kroner, mens Aker Carbon Capture er opp 4,2 prosent til 3,65 kroner.

Norbits forsvarsordre vil skyte i været de kommende årene, ifølge Pareto-analytiker Marcus Gavelli. Han er tirsdag ute med en ny analyse der kursmålet heves fra 130 til 145 kroner. Aksjen stiger 3,2 prosent til 129,60 kroner.

Et siste utbytte

Eller faller børsgiganten Kongsberg Gruppen 3,3 prosent til 1.557,50 kroner.

Kitron har etter flere forsvarskontrakter steget kraftig siden nyttår, men faller 5,8 prosent til 49,80 kroner. SpareBank 1 Markets nedgraderer nå aksjen fra kjøp til nøytral, men oppjusterer samtidig kursmålet på aksjen fra 45 til 50 kroner.

Avance Gas havner høyt på vinnerlisten før det skal utbetale et siste utbytte. Det John Fredriksen-dominerte selskapet har nå mottatt det endelige oppgjøret fra Exmar for salget av MGC-nybyggene, og vil som følge gå videre med en siste, ekstraordinær utbetaling på 56,7 millioner dollar.

Avance-aksjen er nå opp 16,3 prosent til 11,48 kroner. På det meste har aksjen i dag vært omsatt for 12,85 kroner.

PoLight fortsetter onsdagens opptur, da aksjen endte opp hele 30 prosent etter melding om en strategisk investeringsavtale med Q Technology. Q investerer over 170 millioner kroner i PoLight med en tegningskurs til 2,69 kroner. Tirsdag legger aksjen på seg ytterligere 21,7 prosent til 4,20 kroner.