Rally på Wall Street – Nasdaq opp tre prosent

Mandag var en knallrød dag på Wall Street hvor Nasdaq falt 2,6 prosent mens Dow Jones og S&P 500 gikk ned henholdsvis 2,5 prosent og 2,4 prosent. Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen tirsdag har Nasdaq-indeksen gått opp 1,1 prosent mens Dow Jones og S&P 500 er opp 1,0 prosent.

Oppdatert klokken 18.19: Etter nesten tre timer handel har Nasdaq gått opp 3,0 prosent mens både Dow Jones og S&P 500 har lagt på seg 2,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,38 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,2 prosent til 31,74.

Lockheed Martin stiger 0,2 prosent i åpningsminuttene etter selskapets kvartalspresentasjon, mens 3M legger på seg 4,5 prosent etter sine kvartalstall. Tirsdag kveld presenterer Tesla frem sine kvartalstall, noe som kan gi solide utslag i aksjekursen etter de siste ukenes volatilitet. Mandag falt aksjen nesten seks prosent, og tirsdag stiger Tesla 6,2 prosent.

Trump vs. Powell

DNB Markets skriver i en oppdatering at den amerikanske sentralbankens uavhengighet settes på prøve.

«Det hele startet med at Powell, i en tale på Economic Club Chicago onsdag forrige uke, antydet at det ikke var åpenbart at inflasjonen som følger av økt import vil gå vekk av seg selv, og at det dermed kan bli nødvendig å sette renten opp for å unngå langvarige inflasjonsproblemer. Trump har i etterkant gått hardt ut mot Powell og ment at han nok en gang tar feil i sine analyser, og ikke kan vente til Powells periode er over», skriver DNB Markets.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet understreker viktigheten at en sentralbank som opererer på objektivt grunnlag, uavhengig av det politiske trykket i Washington. Det gir forutsigbarhet for både investorer, bedrifter og husholdninger.

«Når denne uavhengigheten utfordres, svekkes ikke bare tilliten til Fed — men til hele det amerikanske finansielle systemet», skriver Berntsen i en rapport.