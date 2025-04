Nedtur for Novo

Både Novo Nordisk og Zealand Pharma fikk kursfall på 8 prosent tirsdag, etter at Eli Lilly presenterte gode resultater fra en senfase klinisk studie for slankepillen orforglipron. Ved halv fem-tiden var den amerikanske rivalen opp med 1 prosent på New York-børsen.

I samme sektor falt sveitsiske Roche med 1 prosent. Konsernet skal investere 50 milliarder dollar i USA over de neste fem årene, i et forsøk på å unngå Trumps tollavgifter. De nye fabrikkene kommer angivelig til å sysselsette 1000 personer.

Også resultatsesongen preget markedet. Blant annet overrasket Verizon Communications, GE Aerospace og Lockheed Martin positivt på topp- og bunnlinjen. Av disse gjorde Verizon det verst, med et kursfall på 1 prosent. Omsetningen økte med fattigslige 2,7 prosent på et år, og dessuten sank antallet mobilabonnenter uventet mye.

GE Aerospace-kursen steg derimot med 4 prosent, mens Lockheed Martin tapte rundt 2 prosent. Førstnevnte opprettholdt guidingen for hele året, selv om nye tollavgifter tynger på inntjeningen. Toppsjefen viste til kostnadskutt og prisøkninger. Også Lockheed Martin sto fast ved sine prognoser, og her var forklaringen robust etterspørsel for missilsystemer og jagerfly, inkludert selskapet F-35-modell.

En annen produsent av krigsutstyr, Northrop Grumman, var blant de største børstaperne i USA. Aksjekursen stupte 11 prosent, grunnet skuffende inntekts- og inntjeningstall samt lavere guiding for 2025. Årsaken var at det er blitt langt dyrere å skru sammen bombeflyet B-21 enn tidligere antatt.

I oljeservicesektoren sank Haliburtons inntekter til 5,4 milliarder dollar, fra 5,8 milliarder dollar et år tidligere, men oversteg likevel konsensusestimatet. Samtidig var inntjeningen en hårsbredd under analytikernes forventninger. Ledelsen fortalte at en oppbremsing i boreaktiviteten i Nord-Amerika begrenser etterspørselsveksten. Aksjen var ned med 8 prosent.

For øvrig var gullprisen helt oppe i rekordhøye 3500 dollar per unse, og JP Morgan tror nå at nivået kan stige til 4000 dollar i de neste tolv månedene.