Investorene sin bekymring for tollsatser og administrerende direktør Elon Musks nære bånd til Det hvite hus har sendt aksjen ned 44 prosent så langt i år.

Omsetningen endte på 19,3 milliarder dollar, ned fra 21,3 milliarder samme kvartal i fjor. Inntjeningen per aksje endte på 0,27 dollar.

Bilprodusenten skriver at fremtiden er uikker grunnet raskt skiftende handelsbetingelser. Selskapet mener at denne utviklingen, sammen med «endret politisk stemning», kan få merkbar innvirkning på etterspørselen etter produktene deres på kort sikt. Grunnet usikkerhet avventer Tesla å publisere forventninger til året til neste kvartalsrapport.

Inntektene fra bilsalg stupte med 20 prosent til 14 milliarder dollar, mot 17,4 milliarder året før. Nettoresultatet falt dramatisk med 71 prosent til 409 millioner dollar, tilsvarende 12 cent per aksje. For ett år siden leverte selskapet et resultat på 1,39 milliarder dollar, eller 41 cent per aksje.

Tesla forklarer fallet med at de oppgraderer fabrikkene for en ny versjon av Model Y. I tillegg trekker lavere priser og større rabatter ned inntektene og resultatet.



Det er ventet at investorene vil legge press på Musk for å svare på kritikk rundt hans politiske rolle i Donald Trump-regjeringen, og om det kan fortsette å svekke Tesla.

Her er hva Wall Street forventet:

Resultat per aksje: 39 cent

Omsetning: 21,11 milliarder dollar

Det var forventet en svak nedgang i omsetningen fra 21,3 milliarder dollar i samme kvartal året før. Tidligere denne måneden rapporterte Tesla en nedgang på 13 prosent i leveranser til 336 681 enheter. Tesla forklarte den lavere leveransen delvis med behovet for å midlertidig stanse produksjonen ved fabrikkene sine mens de oppgraderte produksjonslinjene for å starte produksjon av en oppgradert versjon av den populære Model Y elektriske SUV-en.

Tesla produserer biler i USA for innenlands salg, så det er ikke underlagt de 25 prosent tollene på importerte biler, men de høye avgiftene på andre komponenter og materialer kan være alvorlige. Tesla er avhengig av leverandører i Mexico og Kina for varer som bilglass, trykte kretskort og battericeller, blant andre deler som er essensielle for produksjonen av bilene deres. Selskapet har søkt om unntak fra den amerikanske handelsrepresentanten for utstyr importert fra Kina som de bruker i fabrikkene sine.

Utsatte produksjon

Elon Musks elbilkjempe Tesla planla å lansere sin lavprismodell av Model Y, internt kjent som E41, i løpet av første halvår. Nå vil produksjonen bli utsatt med minst tre måneder, det ble ikke gitt noen spesifikk årsak til forsinkelsen.

Billigere elbiler har vært et hovedfokus for selskapet etter det svakeste kvartalet siden 2022. I første kvartal falt leveransene til det laveste nivået på tre år, og markedsandelen har falt fra over 75 prosent til under 50 prosent i 2024.