USAs finansminister Scott Bessent sa på et lukket investortoppmøte tirsdag at tollkonflikten med Kina er uholdbar, og at han forventer deeskalering, ifølge Bloomberg.

Bessent la til at forhandlingene ennå ikke har startet, men at en avtale er mulig, ifølge personer som deltok på en lukket seanse under et arrangement arrangert av JPMorgan.

Verdens to største økonomier i praksis har et handelsforbud, ettersom begge har innført tollsatser på over 125 prosent på hverandres varer.

Uttalelsene har satt fyr på både Wall Street og oljeprisen. Etter mandagens fall henter New York-børsen seg kraftig inn. Klokken 18.30 er den teknologitunge Nasdaq-indeksen opp over 3,3 prosent. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,38 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 10,1 prosent til 30,31.

Den amerikanske WTI-oljen stiger over 3 prosent til 64,29 dollar pr. fat, mens nordsjøoljen er opp 2,6 prosent til 67,92 dollar fatet.

Tidligere tirsdag la IMF frem aprilutgaven av World Economic Outlook. Der slo de fast at USA selv er blant de aller største taperne av tollkrigen. Ikke minst ble vekstprognosen nedjustert vesentlig mer, og til langt lavere nivåer, enn for Kina, som er blinken USA sikter mot med sine tiltak.

Amerikansk BNP-vekst gikk fra 2,7 til 1,8 prosent. IMF understreker at den forrige prognosen, som det nå sammenlignes med, er fra januar, der IMF allerede tok høyde for betydelige tollsatser og andre vekstdrepende initiativ fra USA.