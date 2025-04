Rally før realitet

Etter en brutal start på uken fikk indeksene hentet seg inn på tirsdag. Etter at finansminister Scott Bessent sa til en gruppe investorer at handelskrigen med Kina er uholdbar vokste håpet på Wall Street. Ifølge Bloomberg uttalte Bessent også at en avtale mellom de to landene er mulig.

Dow Jones endte opp 2,66 prosent, S&P 500 steg med 2,51 prosent, og Nasdaq ledet oppgangen med en stigning på 2,71 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 4,39 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 8,6 prosent til 30,92.

Til tross for at handelen stenger er spenningen langt fra over, da Tesla presenterer sine kvartalstall i kveld. Investornes bekymring for tollsatser og administrerende direktør Elon Musks nære bånd til Det hvite hus har sendt aksjen ned 44 prosent så langt i år. Det var forventet en svak nedgang i omsetningen fra 21,3 milliarder dollar i samme kvartal året før. Mandag falt aksjen nesten seks prosent, men tirsdag fikk den en oppgang på 4,6 prosent.

Volatilt forsvar

Forsvarsaksjen RTX falt med 9,8 prosent til tross for å ha levert bedre resulater enn ventet for første kvartal. Nedgangen skyldes uro rundt de forventede effektene av tollsatsene. Aksjene til forsvarsselskapet Northrop Grumman stupte 12,6 prosent etter at selskapet nedjusterte sin helårsprognose for inntjening per aksje. Northrop anslår nå en inntjening per aksje mellom 24,95 og 25,35 dollar, ned fra det tidligere intervallet på 27,85 til 28,25 dollar.

Lockheed Martin steg 0,8 prosent etter at forsvarsgiganten leverte et sterkt resultat for første kvartal og bekreftet sine prognoser for resten av året. Resultatet drives av vedvarende etterspørsel etter missilsystemer og kampfly. Lockheed rapporterte en total omsetning på 17,96 milliarder dollar i første kvartal, en økning på 4,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Aksjene i GE Aerospace steg 6,1 prosent etter at selskapet rapporterer et justert resultat på 1,49 dollar per aksje, noe som er bedre enn de 1,27 dollar analytikere hadde forventet. Omsetningen havner imidlertid like under forventningene.

Krypto og gull

Gull har for første gang brutt 3.500 dollar-nivået, da futurekontrakten for juni nådde 3.509,90 dollar pr. unse i nattetimene tirsdag. Spotgull var kun få cent unna 3.500 dollar, men er opp over 7,4 prosent de siste fem handelsdagene og 32,2 prosent så langt i år.

Bitcoin passerte igjen 90 000 dollar-nivået for første gang siden mars, etter en to-dagers oppgang på over 7 prosent. Bitcoin har nå steget omtrent 22 prosent fra bunnen i april.

Trump vs. Powell

DNB Markets skriver i en oppdatering at den amerikanske sentralbankens uavhengighet settes på prøve.

«Det hele startet med at Powell, i en tale på Economic Club Chicago onsdag forrige uke, antydet at det ikke var åpenbart at inflasjonen som følger av økt import vil gå vekk av seg selv, og at det dermed kan bli nødvendig å sette renten opp for å unngå langvarige inflasjonsproblemer. Trump har i etterkant gått hardt ut mot Powell og ment at han nok en gang tar feil i sine analyser, og ikke kan vente til Powells periode er over», skriver DNB Markets.