Golden Ocean og CMB.TECH vil fusjonere

Golden Ocean Group og CMB.TECH har signert en intensjonsavtale om en fusjon, der belgiske CMB.TECH blir det overlevende selskapet. Etter tranaksjonen vil aksjonærer i Golden Ocean eie omtrent 30 prosent av det nye selskapet, mens CMB.TECH eier resterende.

Aksjen til CMB.TECH faller med 6,5 prosent i etterhandelen på Wall Street (sist oppdatert kl. 23:25). Selskapet faller også på Euronext Brussels.

5. mars solgte John Fredriksen alle sine aksjer i tørrlastrederiet han har bygget opp gjennom de siste vel 20 årene, Golden Ocean Group, til shippingfamilien Saverys og deres selskap CMB.TECH i Antwerpen. Kontantoppgjøret på 13 milliarder kroner ga Fredriksen en betydelig premie ut over sluttkursen på børsene i Oslo og New York samme dag som salget ble avtalt.

Etter salget oppstod det full forvirring blandt aksjoærer og analytikere. Saverys nektet å kommentere på planene rederiet hadde etetr milliarinvesteringen. I en børmelding tirsdag kveld, får man endelig svar.

– Ved å slå sammen CMB.TECH og Golden Ocean tar vi nok et stort steg mot å bygge vår ledende og diversifiserte maritime gruppe. Flåten vår vil vokse til over 250 moderne skip fordelt på fem shipping-divisjoner. Verdien av flåten vil overstige 11 milliarder dollar, og sammen med våre børsnoteringer og økt likviditet i aksjene våre, vil vi ha all den nødvendige slagkraften til å fortsette å investere i flåten og gripe nye muligheter, sier rederisjef Alexander Saverys i CMB.TECH.

Den forventede ferdigstillelsen av fusjonen er satt til tredje kvartal 2025, og Golden Ocean vil bli tatt av børs. Fusjonen skal skje med et bytteforhold på 0,95 CMB.TECH-aksjer per aksje i Golden Ocean.

Administrerende direktør i Golden Ocean, Peder Simonsen, uttaler at fusjonen gir selskapet muligheten til å bli en del av en stor og moderne flåte med et sterkt langsiktig vekstpotensial.

– Hvis fusjonen gjennomføres, vil det sammenslåtte selskapet bli en av de største børsnoterte maritime gruppene både når det gjelder markedsverdi, netto verdi av eiendeler og forventet aksjelikviditet. Denne transaksjonen vil gjøre det mulig for oss å tilby et enda bredere tjenestespekter til våre kunder, et bredt utvalg av muligheter for våre ansatte, og ikke minst skape langsiktig merverdi for våre aksjonærer, sier han.