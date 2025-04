Markant børsoppgang i Tokyo og Hongkong

I kjølvannet av den brede oppgangen på Wall Street, styrkes også de asiatiske børsene onsdag morgen.

Oppgangen kommer ifølge CNBC etter at USAs president Donald Trump i natt uttalte at de endelige tollsatsene på kinesisk eksport til USA «ikke vil være i nærheten av så høye som 145 prosent». Men la til at han vil sette vilkårene dersom Beijing ikke innleder samtaler.

Tidligere tirsdag uttalte Trumps finansminister Scott Bessent ifølge Reuters at han tror det vil bli en deeskalering i handelsspenningene mellom USA og Kina, men at forhandlingene med kineserne ennå ikke har startet og vil ta tid.

Etter krass kritikk mot USAs sentralbanksjef Jerome Powell, og flere antydninger om å ville bli kvitt ham, sa Trump også at han ikke planlegger å sparke mannen som styrer renten.

– Jeg har ingen intensjon om å sparke ham. Jeg skulle gjerne sett at han var litt mer aktive med tanke på planer for å senke renten, sa den amerikanske presidenten.

Bred opptur

I Japan er Nikkei opp 2,09 prosent, og den bredere Topix-indeksen klatrer 2,08 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,04 prosent, CSI 300 stiger 0,22 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg 2,38 prosent.

Kospi i Sør-Korea er opp 1,53 prosent. I India styrkes Nifty 50 0,74 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 1,36 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 1,02 prosent.

– Stemningen i markedet endrer seg tydelig, og det som i går var en sterk «selg Amerika»-stemning som strømmet gjennom markedene, har delvis snudd, sier forskningssjef Chris Weston i meglerhuset Pepperstone til Reuters.

– Markedene blir stadig mer betinget av at presidenten skyter fra hoften, og deretter snur holdningen som om det aldri var et stort problem, påpeker han.