Dette skjer i dag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen onsdag:

Erik G. Braathen vil selge giganteiendom på Snarøya for 300 millioner kroner.

Eiendommen var norgeshistoriens nest dyreste da den ble solgt for 16 år siden. Nå kan den bli det igjen, bak Katharina Andresens boligkjøp til 585 millioner i 2023.

Den gigantiske eiendommen er på over 18 mål og har boligmasse på rundt 1.000 kvadratmeter og en strandlinje på 160 meter.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets, kaller USA for en bananrepublikk. Bakteppet er at Equinor er blitt pålagt av amerikanske myndigheter å stanse byggingen av den store havvindparken Empire Wind utenfor New York.

Andreassen mener dette viser hvilken politisk risiko selskaper står overfor dersom de vil investere i USA med Donald Trump som president.

Bærumsfirmaet Viking Arm saksøkte Stanley Black & Decker, verdens største verktøysprodusent, for å kopiere en norsk patentert minijekk. Kravet var 182 millioner kroner og salgsforbud. Før en dom har falt, har partene inngått en avtale på kammerset.

Avtalen blir svært verdifull for det norske selskapet. Den vil sikre Viking Arm lisensinntekter i millionklassen de neste 14 årene.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om statsminister Jonas Gahr Støre, som er tydelig beæret over at Donald Trump har invitert ham til Det hvite hus på torsdag.

Vi lar oss ikke imponere før vi får se et møtereferat hvor Norge protesterer mot at USA angivelig vil kutte pengestøtten til FN og Nato. Norge burde også si hva vi mener om Trumps angrep på og nedbygging av demokrati og rettsstat, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Norske Skog: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Vår Energi: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

Årsrapport:

Atlantic Sapphire, Havila Shipping, Scana, Zalaris

Makro:

Norge: SSB konjunkturbarometer 1. kv., kl. 08.00