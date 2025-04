Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,9 prosent, eller innenfor intervallet [0,5, 1,3] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at de amerikanske børsene i går kveld hentet inn mye av det tapte fra mandagen, på oppløftende uttalelser fra Trump om handelskrigen mellom USA og Kina.

«Det ligger i kortene at de europeiske børsene vil løftes i åpningsminuttene i dag. De asiatiske børsene steg også markant i nattens handel, på Trumps uttalelser om en snarlig de-eskalering i tollkrigen med Kina», skriver analytikeren.

Berntsen trekker også frem at Tesla leverte tall for første kvartal etter stengetid på Wall Street, som det første av «Magnificent 7»-selskapene.

«Tallene var ventet å komme inn på den svake siden – noe de også gjorde. Investorene, derimot, sendte aksjen opp fem prosent i etterhandelen, på signaler om at Musk vil trappe ned sitt politiske arbeid knyttet til «DOGE». Rykter om et snarlig inntog i India bidro også til optimisme blant investorene i går kveld», fortsetter han.

Asia

I kjølvannet av den brede oppgangen på Wall Street, styrkes også de asiatiske børsene onsdag morgen.

Oppgangen kommer ifølge CNBC blant annet etter at USAs president Donald Trump i natt uttalte at de endelige tollsatsene på kinesisk eksport til USA «ikke vil være i nærheten av så høye som 145 prosent». Men la til at han vil sette vilkårene dersom Beijing ikke innleder samtaler.

I Japan er Nikkei opp 2,09 prosent, og den bredere Topix-indeksen klatrer 2,08 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,04 prosent, CSI 300 stiger 0,22 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg 2,38 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er onsdag morgen opp 0,82 prosent til 67,99 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,86 prosent på 64,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Etter en brutal start på uken fikk indeksene hentet seg inn på tirsdag. Etter at finansminister Scott Bessent sa til en gruppe investorer at handelskrigen med Kina er uholdbar vokste håpet på Wall Street. Ifølge Bloomberg uttalte Bessent også at en avtale mellom de to landene er mulig.

Dow Jones endte opp 2,66 prosent, S&P 500 steg med 2,51 prosent, og Nasdaq ledet oppgangen med en stigning på 2,71 prosent.

Forsvarsaksjen RTX falt med 9,8 prosent til tross for å ha levert bedre resulater enn ventet for første kvartal. Nedgangen skyldes uro rundt de forventede effektene av tollsatsene. Aksjene til forsvarsselskapet Northrop Grumman stupte 12,6 prosent etter at selskapet nedjusterte sin helårsprognose for inntjening per aksje.

Aerospace steg 6,1 prosent etter at selskapet rapporterer et justert resultat på 1,49 dollar per aksje, noe som er bedre enn de 1,27 dollar analytikere hadde forventet. Omsetningen havner imidlertid like under forventningene.

Oslo Børs

Oslo Børs endte i rødt etter påskeferien. Ved børsslutt tirsdag stod hovedindeksen i 1.437,37, en nedgang på 0,7 prosent.

Bilfraktrederiene Wallenius Wilhelmsen og Höegh Autoliners falt kraftig etter nyheten om at Trump også innfører nye havneavgifter, blant annet for alle bilskip som ikke er bygget i USA. Wallenius Wilhelmsen endte ned 5,0 prosent til 66,90 kroner, mens Höegh Autoliners gikk tilbake 5,6 prosent til 71,07 kroner.

Avance Gas havnet høyt på vinnerlisten før det skal utbetale et siste utbytte. Det John Fredriksen-dominerte selskapet har nå mottatt det endelige oppgjøret fra Exmar for salget av MGC-nybyggene, og vil som følge gå videre med en siste, ekstraordinær utbetaling på 56,7 millioner dollar. Avance-aksjen endte opp 17,7 prosent til 11,62 kroner.

Dette skjer i dag:

