I kjølvannet av den brede oppgangen på Wall Street og i Asia, åpnet Oslo Børs rett opp onsdag morgen.

Kl. 10.45 står hovedindeksen i 1.460,28, opp 1,59 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Også ellers i Europa stiger børsene markant. Tyske DAX er opp 3,13 prosent, mens CAC 40 i Paris styrkes 2,20 prosent. I London er FTSE 100 opp 1,60 prosent.

Kvartalstall

Vår Energi stiger 3,75 prosent til 30,12 kroner etter å ha lagt frem sin førstekvartalsrapport. Oljeselskapet vil drysse 300 millioner dollar over aksjonærene i første kvartal, og vil dele ut det samme i andre kvartal selv om oljeprisen har rast.

Driftsresultatet falt fra 1.054 til 972 millioner dollar, etter at driftsinntektene gikk fra 1.956 til 1.871 millioner dollar. Analytikerkonsensus oppgitt av selskapet i forkant pekte mot 1.043 millioner dollar i driftsresultat av inntekter på 1.883 millioner dollar.

Også Norske Skog klatrer markant etter kvartalstall, og er nå opp 4,60 prosent til 20,00 kroner. Selskapet hadde i perioden inntekter på 3.101 millioner kroner, opp fra 2.666 millioner kroner i forrige kvartal. Driftsresultatet endte på 489 millioner kroner, mot minus 353 millioner i perioden før.

DNO klatrer 2,46 prosent til 12,01 kroner. Et kraftig løft på norsk sokkel sørget for at oljeselskapet økte nettoproduksjonen fra 34.720 fat pr. dag i første kvartal i fjor til 37.660 fat i samme periode i år.

Shippingløft

Golden Ocean styrkes hele 6,53 prosent til 78,35 kroner. Tirsdag ble det kjent at selskapet har signert en fusjonsavtale med belgiske CMB.TECH. Etter transaksjonen vil aksjonærer i Golden Ocean eie omtrent 30 prosent av det nye selskapet, mens CMB.TECH vil eie resterende.