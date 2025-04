Kvartalspresentasjon sender aksje til værs

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.454,70 poeng, opp 1,2 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 68,47 dollar, opp 1,5 prosent. Equinor stiger 1,6 prosent til 247,30 kroner, mens Aker BP stiger 2,3 prosent til 227,00 kroner.

Vår Energi stiger 4,4 prosent til 30,32 kroner etter å ha lagt frem sin førstekvartalsrapport. Oljeselskapet vil dele ut 300 millioner dollar til aksjonærene i første kvartal, og vil dele ut et tilsvarende beløp i andre kvartal selv om oljeprisen har falt.

Driftsresultatet falt fra 1.054 til 972 millioner dollar, etter at driftsinntektene gikk ned fra 1.956 til 1.871 millioner dollar. Analytikerne ventet et driftsresultat på 1.043 millioner dollar av inntekter på 1.883 millioner dollar.

Norske Skog  stiger 5,7 prosent til 20,20 kroner etter selskapets kvartalspresentasjon. Norske Skog omsatte for 3.101 millioner kroner i første kvartal, opp fra 2.666 millioner kroner i forrige kvartal.

DNO klatrer 3,4 prosent til 12,12 kroner etter en markedsoppdatering. Oljeselskapet økte nettoproduksjonen fra 34.720 fat pr. dag i første kvartal i fjor til 37.660 fat i samme periode i år.

Golden Ocean stiger 6,3 prosent til 78,15 kroner. Tirsdag kveld ble det kjent at selskapet har signert en fusjonsavtale med belgiske CMB.TECH. Etter transaksjonen vil aksjonærer i Golden Ocean eie omtrent 30 prosent av det nye selskapet, mens CMB.TECH vil eie resterende. I starten av mars solgte John Fredriksen alle sine aksjer i tørrlastrederiet til nettopp CMB.TECH for et kontantoppgjør på 13 milliarder kroner.

DNB Markets oppgraderer lakseaksjene Mowi, Bakkafrost og Grieg Seafood fra hold til kjøp, samtidig som kursmålet på sistnevnte heves fra 50 til 64 kroner. Onsdag stiger aksjene henholdsvis 2,0 prosent, 2,8 prosent og 4,0 prosent.

For bilfraktrederiene ble tirsdagen brutal etter påskens nyhet om at Donald Trump innfører nye havneavgifter, blant annet for alle bilskip som ikke er bygget i USA. Onsdag snur imidlertid stemningen, og Wallenius Wilhelmsen klatrer 4,4 prosent til 69,85 kroner, mens Höegh Autoliners er opp 5,8 prosent til 75,18 kroner.

Norbit fortsetter tirsdagens opptur, og stiger ytterligere 2,3 prosent til 134,00 kroner. Pareto-analytiker Marcus Gavelli mener selskapets forsvarsordre vil skyte i været de kommende årene.