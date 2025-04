Europa befinner seg i en økonomisk stagnasjon, sa Tysklands sentralbanksjef, Joachim Nagel, i et intervju med Bloomberg TV onsdag.

– Kanskje det blir resesjon for mitt land, Tyskland, la han til.

For å motvirke president Donald Trumps handelspolitikk har Den europeiske sentralbanken, hvor Nagel også sitter, kuttet rentene for å støtte eurosonens økonomi. Tidligere onsdag viste nye tall fra unionen at privat sektor nærmest stoppet opp denne måneden samtidig som tilliten sank.

I Tyskland falt aktiviteten mer enn ventet. Foreløpig tall viser at PMI-indeksen i landet endte på 49,7 i april, sammenlignet med 51,3 poeng foregående måned. Det var ventet en indeks på 50,4 poeng, ifølge Trading Economics.

En PMI-verdi over 50 indikerer økende aktivitet, mens verdier under signaliserer nedgang.

– Tydelig signal til verden

Bundesbank-sjefen understreket behovet for kompromisser rundt tollene. Samtidig var han optimistisk med tanke på årene vi har foran oss. En økning i offentlige utgifter fra Tyskland vil bidra til å gjenopplive landets økonomi, mener han.

– Fra et tysk perspektiv var det nødvendig å øke forsvarsutgiftene. Finanspakken er et tydelig signal til verden om at Tyskland tar ansvar for sitt eget arbeid. Vi vil forbedre oss over tid. Økonomien vil gjøre det bedre i årene som kommer. For meg som sentralbanksjef er dette gode nyheter.

Han avfeide også bekymringer om at økte offentlige utgifter vil drive opp prisene.

– Så vidt jeg kan se, vil det ikke være inflasjonsdrivende. Vi kommer ut av en situasjon med stagnasjon. En slags resesjon. Det er ikke inflasjonsdrivende i årene som kommer. Det er til hjelp for økonomien. Det betyr økonomisk vekst. Dette er gode nyheter, avsluttet han.