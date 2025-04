Rally på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 3,5 prosent, Dow Jones er opp 1,9 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 2,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 8,5 prosent til 27,96.

Etter mandagens markante børsfall, var det solid oppgang på New York-børsen tirsdag.

Trump

«Markedene fant støtte etter at Trump tonet ned retorikken mot Fed-sjef Powell. Til tross for tidligere trusler om å avsette Powell, uttalte Trump i går at han gjerne skulle sett en mer dueaktig Powell, men at han ikke har planer om å sparke ham», skriver Handelsbanken i en rapport.

«Trump dempet også frykten for økte handelshindre, da han signaliserte at tollsatsene mot Kina vil reduseres dersom en avtale kommer på plass. «Tariffene vil komme betydelig ned, men ikke til null», uttalte han», skriver Handelsbanken.

Boeing

Boeing stiger 6,7 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. I første kvartal omsatte selskapet for 19,50 milliarder dollar og tapte 0,49 dollar pr. aksje, mens analytikerne forventet en omsetning på 19,45 milliarder dollar og et tap på 1,29 dollar pr. aksje, ifølge CNBC.

Konsernsjef Kelly Ortberg kommenterte ifølge CNBC at Boeing planlegger å be om godkjenning fra det amerikanske luftfartstilsynet FAA for å øke produksjonen av 737 MAX-flyene, til 42 fly pr. måned ved utgangen av året.

Tesla

Etter børsens stengetid tirsdag presenterte Tesla sine kvartalstall. Omsetningen endte på 19,3 milliarder dollar i første kvartal, ned fra 21,3 milliarder samme kvartal i fjor. Bilprodusenten understreket at fremtiden er usikker grunnet raskt skiftende handelsbetingelser. Onsdag stiger aksjen 6,4 prosent.