Kjemperekyl onsdag

Mønsteret ser ut til å være at det selverklærte geniet i Det hvite hus sier, skriver eller gjør noe urovekkende som sender børsene hodestups, før en mer sindig person i USAs regjering – eller kanskje Trump selv – beroliger markedet og reverserer mye av nedturen.

Tirsdag ettermiddag fortalte finansminister Scott Bessent en gruppe med investorer at han forventer en snarlig nedskalering av handelskrigen med Kina, og kort tid senere hintet Trump om det samme. Presidenten erklærte dessuten at han ikke har noen planer om å sparke sentralbanksjef Jerome Powell, tross tidligere trusler.

Dermed var det gjort. De store amerikanske børsindeksene la på seg 2–3 prosent tirsdag. Onsdag fulgte Europa etter, med oppganger på nesten 3 prosent i blant andre Tyskland og Frankrike. Den brede Stoxx 600-indeksen fikk et byks på rundt 2 prosent.

På Frankfurt-børsen steg SAPs aksjekurs med 11 prosent, etter at Europas største programvareselskap meldte om en inntjeningsvekst på overraskende høye 79 prosent i første kvartal, mens inntektene økte med 11 prosent. Den skybaserte virksomheten var et lyspunkt, og dessuten har selskapet vært flink til å kutte kostnader.

USA-børsene var ved halv fem-tiden opp med ytterligere 2–4 prosent, og for Boeing ble oppturen 6 prosent. Flyprodusentens underskudd ble en tredel så stort som analytikerne hadde sett for seg, og i tillegg var topplinjeveksten på 18 prosent bedre enn ventet. Antallet leverte fly økte med nesten 60 prosent fra fjorårets første kvartal, og planen er å utvide produksjonen av 737 Max-modeller. Det til tross for at Kina har stanset all import av Boeing-fly.

Også Norfolk Southern, en av aksjene i Buffett-konglomeratet Berkshire Hathaways portefølje, gjorde det bra. Kursen steg med 3 prosent, selv om både topp- og bunnlinjen i første kvartal skuffet noe. Inntektene var tilnærmet uendrede fra samme periode i fjor, men lønnsomheten bedret seg likevel.