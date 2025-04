Bitcoin er mer verdifullt enn Google

Investeringene i børshandlede fond (ETF-er) har gjort et kraftig comeback, opp til nivåer vi sist så i januar.

– Makrofaktorer som en svekket dollar og økende sammenheng med gull kan gjøre Bitcoin mer attraktiv som en trygg havn i økonomisk urolige tider, sa Ryan Lee, sjefanalytiker i Bitget Research, til Cointelegraph.

Dette bidro til å løfte bitcoin-prisen til over 94 000 dollar. Dermed passerte kryptovalutaen Google og ble verdens femte mest verdifulle eiendel.

I november 2024 var storbanken Standard Chartered ute med en bitcoin-analyse hvor budskapet var at én bitcoin vil koste 200.000 dollar innen årsslutt 2025, og at én ethereum vil nå 10.000 dollar. Driverne var Trump-deregulering og vekst i sluttbrukerprodukter.

I februar 2025 gjentok sjef for digitale eiendeler, Geoff Kendrick, ute med en ny analyse, denne gangen enda mer optimistisk enn i høst. Kendrick gjentar forventningene om at bitcoin vil handle til 200.000 dollar ved årsslutt, men prognosene deretter er følgende: I 2026 vil én bitcoin koste 300.000 dollar, for 2027 er kursmålet 400.000 dollar, og i 2028–2029 forventes hele 500.000 dollar pr. bitcoin.