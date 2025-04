Fra frykt til fest

Sist oppdatert 21:10.

De toanangivende indeksene har fått vind i seilene etter en knallhard start på uka. Markedet kunne puste lettet ut etter at president Donald Trump tonet det ned, og bekreftet at han ikke har planer om å fjerne sentralbanksjef Jerome Powell.

Tirsdag sa også presidenten at tollen på kinesiske varer, som nå er på 145 prosent, vil bli betydelig redusert, men ikke fjernet helt. Dette satte fart på håpet om en slutt på handelskrigen. Finansminister Scott Bessent uttalte onsdag at det finnes en reell mulighet for en stor handelsavtale mellom de to landene.

– Hvis de ønsker å gjenopprette balansen, la oss gjøre det, sa han.

På New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 2,7 prosent, Dow Jones er oppe med 1,0 prosent, mens S&P 500 stiger med 1,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,39 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,8 prosent til 28,81.

Tesla

Tesla stiger kraftig, med 7,3 prosent, på Wall Street etter kriserapport.

«Vi tror utsiktene for aksjen fremover vil bedres, ettersom både leveranser og stemningen kan være i ferd med å nå bunnen samtidig», skriver Deutsche Bank etter Teslas kvartalstall tirsdag kveld.

Resultatet et godt stykke under forventningene, med topplinje på 19,34 milliarder dollar mot ventet 21,37 milliarder. Justert inntjening pr. aksje endte på 27 cent mot ventet 43 cent.

Deutsche merker imidlertid noen lyspunkter i regnskapene, som fri kontantstrøm, bilmargin uten kreditter og god kostnadskontroll på drift og råvarer. Men den store gleden for aksjonærene var ifølge Deutsche:

«Elon Musk har uttalt at han vil redusere sin involvering i Doge, noe vi tror mange investorer vil tolke positivt.»

Trump

«Markedene fant støtte etter at Trump tonet ned retorikken mot Fed-sjef Powell. Til tross for tidligere trusler om å avsette Powell, uttalte Trump i går at han gjerne skulle sett en mer dueaktig Powell, men at han ikke har planer om å sparke ham», skriver Handelsbanken i en rapport.

«Trump dempet også frykten for økte handelshindre, da han signaliserte at tollsatsene mot Kina vil reduseres dersom en avtale kommer på plass. «Tariffene vil komme betydelig ned, men ikke til null», uttalte han», skriver Handelsbanken.