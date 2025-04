Markedet fikk et løft etter at president Donald Trump tonet ned retorikken og avkreftet at han vil fjerne sentralbanksjef Jerome Powell. Samtidig varslet han at tollen på kinesiske varer, som nå er på hele 145 prosent, vil bli betydelig redusert, men ikke fjernet helt. Dette økte håpet om en løsning på handelskonflikten.

Dow Jones endte opp 1,2 prosent, S&P 500 steg med 1,8 prosent, og Nasdaq ledet oppgangen med en stigning på 2,6 prosent.



Wall Street Journal meldte at Trumps administrasjon vurderer å kutte Kina-tollene med 50–60 prosent, noe i forbindelse med forhandlinger, ikke som et ensidig grep. Finansminister Scott Bessent bekreftet at det jobbes for en gjensidig avtale, og at dagens tollsatser ikke anses som bærekraftige. Trump selv bekreftet også at det nå pågår aktive forhandlinger med Kina.

Samtidig er det ikke alle som er med på feiringen. Investorer tar ikke fullt innover seg muligheten for en kommende resesjon, ifølge investeringsbanken BCA Research.

– Amerikanske investeringer og ansettelsesplaner stuper, noe som vil dempe forbruket, den viktigste vekstfaktoren etter pandemien. Når både næringslivets og forbrukernes tillit svekkes, og boligmarkedet forblir svakt, vil veksten falle under sitt potensial, og arbeidsledigheten vil stige. Vi forblir undervektet i risikofylte eiendeler og overvektet i statsobligasjoner.

Tesla stiger på krise-tall

Tesla stiger kraftig, med 5,6 prosent, på Wall Street etter kriserapport.

«Vi tror utsiktene for aksjen fremover vil bedres, ettersom både leveranser og stemningen kan være i ferd med å nå bunnen samtidig», skriver Deutsche Bank etter Teslas kvartalstall tirsdag kveld.

Resultatet et godt stykke under forventningene, med topplinje på 19,34 milliarder dollar mot ventet 21,37 milliarder. Justert inntjening pr. aksje endte på 27 cent mot ventet 43 cent.

Deutsche merker imidlertid noen lyspunkter i regnskapene, som fri kontantstrøm, bilmargin uten kreditter og god kostnadskontroll på drift og råvarer. Men den store gleden for aksjonærene var ifølge Deutsche:

«Elon Musk har uttalt at han vil redusere sin involvering i Doge, noe vi tror mange investorer vil tolke positivt.»

Bevegelser

Teknologigigantene steg kraftig onsdag etter at markedet reagerte positivt på president Donald Trumps mildere tone rundt tollene mot Kina og sentralbanksjef Jerome Powell. Aksjene til Apple og Microsoft steg, mens Meta (bak Facebook) og Nvidia økte mest.

Boeing steg 6,0 prosent etter en sterk kvartalsrapport. Selskapet reduserte tapet sitt til 31 millioner dollar og brukte mindre penger enn analytikerne hadde trodd. Flyleveransene økte nesten 60 prosent sammenlignet med året før, og Boeing jobber nå med å stabilisere produksjonen. De planlegger også å søke godkjenning for å øke produksjonen av 737 Max-fly til 42 i måneden senere i år.

Investeringene i børshandlede fond (ETF-er) har gjort et kraftig comeback, opp til nivåer vi sist så i januar. Dette bidro til å løfte bitcoin-prisen til over 94 000 dollar. Dermed passerte kryptovalutaen Google og ble verdens femte mest verdifulle eiendel.