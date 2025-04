Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen torsdag:

Nordmenn har dumpet USA og spesielt aksjefond med mye teknologiaksjer. Bare i mars ble det nettosolgt for over 13 milliarder kroner i fondsgrupper med stor USA-eksponering, skremt av store kursfall for teknologiaksjer og Donald Trump som USAs president.

Audun Wickstrand Iversen, forvalter i DNB, sier 75 prosent av kapitalen som kom inn i januar, gikk ut i februar og mars. Han mener vi har vært gjennom en periode der folk tenker at «nå går alt til helvete», og at vi da får slike effekter.

Per Harald Fjellheim og familien har bygget et milliardkonsern med Olavsgaard Gruppen. Gjennom eiendomsutvikling og hotelldrift har det opparbeidet en verdijustert egenkapital på 700 millioner kroner, mens de takserte verdiene er på 1,1 milliarder.

Strategien er å kopiere det som har vist seg å gi suksess: Stå som byggherre og finansiere byggeprosjekter på egen bok, selge ut boliger og selv beholde næringslokaler i første etasje.

Det er ingen tegn til at utenlandske investorer har mistet interessen for å investere i Norge. Det mener statsminister Jonas Gahr Støre.

Da han møtte i Stortingets spørretime onsdag, var Støres budskap også at regjeringens skattepolitikk er forutsigbar. Han sier vi har vært gjennom turbulente tider, og at skattene og avgiftene som har vært midlertidige, har vært avviklet innen tiden eller før tiden.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om formuesulikhet. Man skal være fantasifull og godt politisk indoktrinert på venstresiden for å hevde at ulikheten i formue er økende.

NRK har prøvd, og det har provosert investeringsdirektør Pål Ringholm, som viser til at NRK har brukt tall fra 2012 og 2014 som ble presentert i en rapport i 2021, og det gir ikke mening. NRK mangler åpenbart dybdekompetanse på økonomi, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

AutoStore: Kl. 06.00, webcast kl. 08.00

Kitron: Webcast kl. 08.30

Oljefondet: Kl. 09.30