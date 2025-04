Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [-0,9, -0,1] prosent.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia torsdag morgen. I Japan stiger Nikkei 0,82 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,67 prosent.

Shanghai Composite faller 0,10 prosent, CSI 300 svekkes 0,08 prosent, mens Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,29 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,43 prosent. Ferske tall viser at landets økonomi overraskende krympet med 0,1 prosent i første kvartal. Det var på forhånd ventet en oppgang på 0,1 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er torsdag morgen opp 0,14 prosent til 66,21 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,16 prosent på 62,37 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Markedet fikk et løft etter at president Donald Trump tonet ned retorikken og avkreftet at han vil fjerne sentralbanksjef Jerome Powell. Samtidig varslet han at tollen på kinesiske varer, som nå er på hele 145 prosent, vil bli betydelig redusert, men ikke fjernet helt. Dette økte håpet om en løsning på handelskonflikten.

Dow Jones endte opp 1,2 prosent, S&P 500 steg med 1,8 prosent, og Nasdaq ledet oppgangen med en stigning på 2,6 prosent.

Tesla steg kraftige 5,6 prosent til tross for kriserapport. Trolig er årsaken at Elon Musk har uttalt at han vil redusere sin involvering i Doge. Tesla-resultatet endte nemlig et godt stykke under forventning, med topplinje på 19,34 milliarder dollar mot ventet 21,37 milliarder. Justert inntjening pr. aksje endte på 27 cent mot ventet 43 cent.

Boeing steg 6,0 prosent etter en sterk kvartalsrapport. Selskapet reduserte tapet sitt til 31 millioner dollar og brukte mindre penger enn analytikerne hadde trodd.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,2 prosent før den sluttet på 1.453,91 poeng.

Golden Ocean klatret 6,9 prosent til 78,60 kroner. Tirsdag kveld ble det kjent at selskapet har signert en fusjonsavtale med belgiske CMB.TECH. Etter transaksjonen vil aksjonærer i Golden Ocean eie omtrent 30 prosent av det nye selskapet, mens CMB.TECH vil eie resterende.

Vår Energi steg 2,8 prosent til 29,83 kroner etter å ha lagt frem sin førstekvartalsrapport. Oljeselskapet vil dele ut 300 millioner dollar til aksjonærene i første kvartal, og vil dele ut et tilsvarende beløp i andre kvartal selv om oljeprisen har falt.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

AutoStore: Kl. 06.00, webcast kl. 08.00