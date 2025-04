Storskala hacking av meglerkontoer – pumper penny stocks

Det pågår store problemer med hacking mot japanske nettmeglere, som har ført til omfattende manipulering i aksjemarkedet og tap på over 100 milliarder yen, tilsvarende 7,47 milliarder kroner, melder Bloomberg. Angrepene startet i februar og viser foreløpig ingen tegn til å avta.

Hackerne har brukt kompromitterte kontoer til å kjøpe lavt omsatte aksjer i både Japan og utlandet, for deretter å selge med gevinst når kursene stiger.

Ifølge nyhetsbyrået har åtte av Japans største meglere, inkludert Rakuten Securities og SBI Securities, oppdaget uautoriserte handler. I kjølvannet av skandalen har flere meglere stanset kjøpsordrer for visse aksjer, både kinesiske, amerikanske og japanske.

Blant ofrene som er blitt hacket, er Mai Mori, en deltidsarbeidende 41-åring, som oppdaget at pensjonskontoen hennes hos Rakuten var brukt til å kjøpe kinesiske aksjer for nær 640.000 yen (44.000 kroner) – rundt 12 prosent av beholdningen.

«Politiet sa at i de fleste svindelsaker ender ofrene opp med å måtte akseptere tapet i stillhet,» sa Mori til Bloomberg.

«Det er i praksis lite som kan gjøres,» sa Mori.

Uregelmessig høyt volum

Rakuten svarte til nyhetsbyrået at de vurderer hvert tilfelle individuelt og «vil svare i god tro». Andre meglere, som SBI, SMBC Nikko og Daiwa, sier de også vurderer kompensasjon ut fra kundens situasjon.

En annen investor, som ønsket å være anonym, fortalte at han mistet rundt 50 millioner yen, tilsvarende 3,67 millioner kroner, da kontoen hans ble brukt til aksjekjøp med margin – til tross for at han tidligere kun hadde investert i S&P 500-indeksfond.

«Jeg fikk et varsel på mobilen og kontaktet megleren umiddelbart, men de kunne ikke fryse kontoen,» sa investoren til Bloomberg.

En av aksjene som ble kjøpt, var DesignOne Japan, som hadde et volum på 5,8 millioner aksjer den dagen – mot et seksmånederssnitt på 194.000.

Kraftig økning i svindeltilfeller

Angrepene truer med å bremse regjeringens initiativ for å få flere japanere til å investere til pensjon. Et nytt skattefritaksprogram har økt antall brukere av individuelle sparekonti med 20 prosent det siste året, men tilliten blant småsparerne vakler.

Antallet rapporterte svindeltilfeller steg fra 33 i februar til 736 i første halvdel av april, viser tall fra Japans finansmyndigheter.

«For folk som ikke har investert før, virker dette skremmende. Det forsterker bare frykten deres,» sa forsker ved NLI Research Institute, Yusuke Maeyama, til Bloomberg.

Eksperter peker på at angriperne sannsynligvis bruker metoder som adversary-in-the-middle og infostealers for å få tilgang til kontoene. Japanere bruker ofte nettlesere fremfor sikrere mobilapper, noe som gjør dem mer sårbare, ifølge Macnica Security Research Center.