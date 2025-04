– Hvis noen for et halvt år siden hadde fortalt meg hva som ville skje, hadde jeg trodd at aksjemarkedet skulle mer ned. Det har holdt seg overraskende godt oppe, sier Nicolai Tangen.

Statens pensjonsfond utland, på folkemunne kalt Oljefondet, fikk i første kvartal en avkastning på minus 415 milliarder kroner, tilsvarende minus 0,6 prosent, ifølge en pressemelding.

Fondets avkastning var dog 0,16 prosentpoeng bedre enn avkastningen til referanseindeksen, tilsvarende 29 milliarder kroner. Det er ikke spesielt overraskende gitt at fondet lenge har vært undervektet i de store amerikanske teknologiselskapene. Ved årskiftet vektet Nicolai Tangen og co. seg noe opp.

Fondet eide for eksempel i fjor sommer 1,17 prosent av Nvidia. Ved årskiftet var det økt til 1,31 prosent. Det er likevel lavere enn deres gjennomsnittlige eierandel på 1,5 prosent i børsnoterte selskaper globalt. I Apple og Microsoft, de to største investeringene, er andelen på henholdsvis 1,22 og 1,40 prosent.

– Vi har gjort få endringer. Vi har «stayed cool», sier Oljefondsjefen.

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på minus 1,6 prosent, mens renteinvesteringen dro i positiv retning.

– Kvartalet har vært preget av store svingninger i markedet. Aksjeinvesteringene ga negativ avkastning, og det var hovedsakelig teknologiaksjene som trakk resultatet ned, sier Nicolai Tangen.



I løpet av perioden falt fondets verdi med 1.215 milliarder kroner, hovedsakelig grunnet en svakere dollar. Valutaeffekter tilsvarer hele 879 milliarder alene.

Ved utgangen av første kvartal 2025, altså før Donald Trumps «frigjøringsdag», var fondets verdi 18.526 milliarder kroner. På hjemmesidene står fondet nå i 18.184 milliarder.

– Det har vært et kvartal uten den aller største dramatikken, sier Tangen.