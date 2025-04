Finanstilsynet kritiserer AutoStore

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold ved den finansielle rapporteringen til AutoStore Holdings.

«AutoStore presenterer de finansielle måltallene Order intake og Order backlog i sin finansielle rapportering. Foretaket anser ikke disse måltallene som alternative resultatmål (APM-er)», heter det i meldingen.

Finanstilsynet skriver videre at de mener disse måltallene er APM-er i henhold til paragraf 17 i ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures, og at foretaket derfor bør oppfylle kravene i retningslinjene.

«Finanstilsynet finner det kritikkverdig at AutoStore ikke følger retningslinjene», skriver de, men har etter en samlet vurdering imidlertid ikke funnet grunnlag for å pålegge foretaket å klassifisere måltallene som APM-er.

«AutoStore vil inkludere ytterligere opplysninger om disse måltallene i fremtidig finansiell rapportering», skriver Finanstilsynet, som med dette anser saken som avsluttet.

Smell

AutoStore har torsdag morgen lagt frem katastrofetall for første kvartal, og skuffet analytikerkorpset på alle punkter. Det sender aksjen rett ned.

Omsetningen i kvartalet endte på 86 millioner dollar, ned fra 138 millioner i første kvartal i fjor, mens analytikerne hadde spådd inntekter på 139 millioner dollar. Ordreinngangen falt fra 183 til 141 millioner dollar, mens det på forhånd var ventet en ordreinngang på 153 millioner.

«Rapporten er også et nytt slag mot selskapets troverdighet, og vi mener helt klart at det burde ha kommet en resultatvarsel i forkant av rapporten,» mener Arctic-analytiker Kristian Spetalen.