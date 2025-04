Tankrederiet Frontline stiger 3,1 prosent. Ifølge Fearnleys steg VLCC-raten fra Midtøsten til Kina med 9,6 prosent onsdag, etter rateoppgang også i påsken.

Les også Avviser investorflukt Ingen tegn til at utenlandske investorer har mistet interessen for å investere i Norge, mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Blant andre tungvektere er DNB ned 0,8 prosent, Kongsberg Gruppen opp rundt 2,0 prosent og Hydro-aksjen ned 1,5 prosent. Subsea 7 stiger 3,7 prosent.

Protector Forsikring utmerker seg med en oppgang på 2,3 prosent. Selskapet la frem regnskapet for første kvartal onsdag kveld, med sterk resultatvekst og en forsikringslønnsomhet Pareto-analytiker Herman Zahl syntes var imponerende. Utbyttet på 3,00 kroner pr. aksje var også høyere enn ventet.

Elkem stiger 0,8 prosent. I børsuroen har Frederik Mohn kjøpt aksjer for over 60 millioner kroner i selskapet.

Innen sjømat er det flere giganter som faller, til tross for at DNB-analytiker Alexander Aukner har snudd i synet på laksesektoren på Oslo Børs og oppgradert flere aksjer til kjøp. Mowi, Bakkafrost og Grieg Seafood har alle fått kjøpsanbefaling, men faller henholdsvis 0,5 prosent, 1,2 prosent og 0,3 prosent torsdag. SalMar faller dessuten 1,4 prosent.

Les også Konket med grønn kjemi – snappet av Røkke-selskap Etter å ha brent av 110 millioner kroner, ble det oppbud for venture-problembarnet Bioenvision.

Danske Bank-analytiker Tomas Helgø har tatt opp dekning av Sats -aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 45 kroner. Sats-aksjen er torsdag opp 1,4 prosent til 36,60 kroner.

Entra-aksjen er opp 1,0 prosent. Torsdag har eiendomsselskapet meldt om en ettårig forlengelse med politiet for 14.100 kvadratmeter i Allehelgensgate 6 i Bergen, som betyr av leieavtalen løper til andre kvartal 2027.

Boligriggselskapet Prosafe har landet en refinansiering der kreditorene blir sittende med minst 90 prosent av selskapet og får 11 prosents rente i året. Refinansieringsavtalen gjelder lånefasiliteter på 250 millioner og 93 millioner dollar, og skal sikre selskapet likviditet til driftsinvesteringer og arbeidskapitalbehov «i overskuelig fremtid». Aksjen har falt 10–20 prosent tidligere torsdag, men er nå lite endret rundt 7,20 kroner.

Energeia har meddelt at selskapet har et kapitalbehov på 20–25 millioner kroner for de neste 12 månedene, og at selskapet er i dialog med de største aksjonærene om ytterligere kapitaltilførsel. Selskapets styre vil også vurdere salg av eiendeler eller strukturelle transaksjoner, opplyses det.

Umiddelbart var aksjen ned nær 10 prosent, men senere har den snudd til oppgang på 6,9 prosent.

Les også Storskala hacking av meglerkontoer – pumper penny stocks Japanske meglerkontoer blir stadig hacket og brukt til å pumpe opp illikvide aksjer – flere milliarder kroner er gått tapt.

Onsdag kveld kom Induct med en melding om at selskapet ville hente inntil 15 millioner kroner i en rettet emisjon, der tegningskursen var fastsatt til 3,00 kroner. Senere har selskapet opplyst at det fikk inn 14,5 millioner kroner i emisjonen, og at det var sterk interesse for emisjonen blant eksisterende aksjonærer.

Midlene skal gå til å finansiere nåværende drift og kontantbehov, nedbetaling av gjeld på cirka 6 millioner kroner samt styrking av selskapets satsing overfor den britiske helsetjenesten NHS.

Torsdag er Induct-aksjen ned 12,7 prosent til 3,16 kroner.

Envipco har åpnet et nytt ingeniørsenter i Romania, som utvider selskapets globale nettverk innen forskning og utvikling, og som skal fungere som et strategisk knutepunkt innen forskning og utvikling og støtte utbredelsen av pantemaskiner i Europa. Aksjen er lite endret, tross kjøpsanbefaling fra Danske Bank.