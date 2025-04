Goldmans favorittaksjer i et urolig marked

Mange investorer har hatt en turbulent periode i aksjemarkedet etter at USAs president Donald Trump innførte nye tollsatser i begynnelsen av april. Rally har blitt etterfulgt av markante fall, alt avhengig av hvordan man tolker signalene fra Det hvite hus.

Derfor har analytikerne i Goldman Sachs plukket ut flere aksjer som kan berolige nervøse investorer ved å kombinere utbytte, vekst og en robust inntjening, ifølge CNBC.

Goldman Sachs understreker at det kreves mer enn attraktive utbytter for å beskytte porteføljen. Derfor har meglerhuset laget en liste med aksjer som får en kjøpsanbefaling, betaler et utbytte på minst 2,5 prosent og forventes å ha en årlig vekst i utbytte og fri kontantstrøm/resultat pr. aksje på minst fem prosent i perioden 2024 til 2026.

Goldmans utbyttefavoritter Aksje Utbytteavkastning Kursutvikling i 2025 PepsiCo 3,8 prosent -7,2 prosent Citigroup 3,4 prosent -5,5 prosent Xcel Energy 3,2 prosent 4.8 prosent Eversource Energy 5,2 prosent 0,5 prosent PPG Industries 2,7 prosent -14,8 prosent Bank of America 2,7 prosent -11,6 prosent Korn Ferry 3,1 prosent -7,4 prosent Kilde: CNBC.

Blant navnene på listen finner vi PepsiCo, som så langt i 2025 har falt syv prosent, men kan skilte med en utbytteavkastning på 3,8 prosent. I februar økte selskapet utbyttet med fem prosent, og har dermed økt utbyttet 53 år på rad. Mange meglerhus har en nøytral anbefaling på aksjen, samtidig som kursmålet ligger 13 prosent over dagens kurs, ifølge CNBC.

Citigroup er et annet selskap Goldman trekker frem. Aksjen er ned over 5 prosent i år, men har en utbytteavkastning på 3,4 prosent. Forrige uke leverte banken kvartalstall som slo forventningene med et resultat på 1,96 dollar pr. aksje og inntekter på 21,6 milliarder dollar.

Goldman trekker også frem selskaper som Xcel Energy, Eversource Energy, PPG Industries, Bank of America og Korn Ferry som attraktive utbytteinvesteringer.