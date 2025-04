Strateg raser: Finanspressen villeder markedet

Rabobank-strateg Michael Every forklarer i sin morgenkommentar at rallyet i aksjemarkedet, spesielt denne uken, utelukkende er basert på misforståelser eller selektive tolkninger av kommunikasjonen fra amerikanske myndigheter, og legger noe av skylden på finanspressen. «Fake it till Trump makes it», valgte strategen som tittel.

USAs finansminister Bessent og president Trump har gitt signaler om at 145 prosent toll på kinesiske varer kan reduseres – men med klare forbehold. Rabobank skriver at personer som var til stede under uttalelsene, mener det egentlige budskapet var at Kina må ta det første trekket i forhandlingene. Finanspressen har ifølge rapporten i stor grad unnlatt å formidle det sistnevnte.

Eksempler

Det nevnes flere konkrete artikler som støtter opp under poenget til Rabobank. Eksempelvis en publisert i Financial Times, som hevdet at Trump hadde gjort «retrett» i saken om biltoll – noe han selv kort tid etter benektet, uten at saken ble endret.

Et annet eksempel Every trekker frem, er Wall Street Journal, som hadde overskriften: «White House Considers Slashing China Tariffs to De-Escalate Trade War». Ifølge Rabobank var også denne saken markedsdrivende.

Men noen timer senere tvitret en av journalistene bak saken at en tjenesteperson i Trump-administrasjonen hadde sagt at presidenten ikke vil handle ensidig, og at han må se tiltak fra Kina først.

Likevel var den opprinnelige overskriften fortsatt publisert da tweeten ble skrevet – over tolv timer senere.

Også et oppslag hos Bloomberg fra i dag blir eksplisitt nevnt, da Rabobank mener nyhetsbyrået i noen grad villeder ved å gi inntrykk av at Kina kan få lavere toll. Men poenget står fortsatt, ifølge Rabobank: Det er Kina som må agere først.

– Likevel later mange i finanspressen som

Noe som også ble kommunisert fra Trump-administrasjonen i går, men som ifølge Rabobank ikke fikk særlig oppmerksomhet i finanspressen, var noen av utsagnene til Bessent under talen hans onsdag:

«Overalt i det internasjonale systemet i dag ser vi ubalanse ... Målet mitt er å skissere en plan for å gjenopprette balansen i det globale finanssystemet og i institusjonene som er ment å ivareta det,» var blant uttalelsene Rabobank mener ble underkommunisert.

Konklusjonen fra Rabobank:

«Kort sagt: Før var det sentralbankene som styrte markedene og ville holde aksjeprisene høye. Nå handler politikken mer om å beskytte nasjonal sikkerhet, og økonomien styres deretter. Likevel later mange i finanspressen som om alt fortsatt handler om at markedene skal være fornøyde – fordi de vil at det skal se slik ut, selv om virkeligheten er en annen.»