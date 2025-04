Fall på Oslo Børs: Taperaksje rett til bunns etter «massiv bom»

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte ned 0,12 prosent til 1.452,23 torsdag. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,7 milliarder kroner.

Juni-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt opp 0,5 prosent til 66,42 dollar pr. fat, og opp fra rundt 65,60 dollar ved børsslutt onsdag. Oppgangen kom etter et brått prisfall onsdag, utløst av rapporter om at flere Opec+-medlemmer ønsker en ytterligere økning i produksjonen. WTI-oljen steg torsdag 0,6 prosent til 62,64 dollar pr. fat, mens de europeiske gassprisene (Dutch TTF) var ned 1,9 prosent til 33,52 euro pr. MWh.

Equinor falt 0,1 prosent til 239,20 kroner. Aker BP falt 0,4 prosent til 220,50 kroner. Vår Energi – løftet frem av Goldman Sachs som en av de mest attraktive i sektoren – steg 0,3 prosent til 29,93 kroner.

AutoStore endte ned hele 28,8 prosent til 5,39 kroner. Robotteknologiselskapet la frem katastrofalt svake førstekvartalstall, som skuffet analytikerne på samtlige punkter . «Massiv bom,» var ABG-analytiker Petter Nystrøms dom. Ordreinngangen var ned 23 prosent fra samme tid i fjor, omsetningen var ned 38 prosent, mens driftsresultatet stupte 83 prosent til 7,8 millioner dollar. På toppen kom kritikk fra Finanstilsynet for selskapets finansielle rapportering.

Kitron skuffet også, med et driftsoverskudd som ifølge TDN Direkt var 13 prosent svakere enn ventet. Selskapets førstekvartalstall viste ellers bedre bunnlinje, men lavere inntekter. Aksjen endte ned 1,6 prosent til 50,50 kroner.

Frontline steg 2,3 prosent til 165,70 kroner på rapporter om 9,6 prosents økning i VLCC-raten fra Midtøsten til Kina, etter rateoppgang også i påsken . Tankrederiet er dessuten løftet frem av John Martin Nilsen, investeringsdirektør i Norse Forvaltning, som én av tre favoritter i Norge.

Onsdag kveld kom Protector Forsikring med førstekvartalstall, og torsdag ble aksjen belønnet med 2,0 prosents oppgang til 352,50 kroner. Rapporten viste sterk resultatvekst og en forsikringslønnsomhet Pareto-analytiker Herman Zahl syntes var imponerende. Utbyttet på 3,00 kroner pr. aksje var også høyere enn ventet.

Treningskjeden Sats steg 1,4 prosent til 36,60 kroner. Danske Bank-analytiker Tomas Helgø har tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 45 kroner.

Höegh Autoliners falt 0,9 prosent til 77,25 kroner, mens Wallenius Wilhelmsen falt 0,8 prosent til 70,85 kroner. Både DNB Markets og ABG Sundal Collier har nedjustert kursmålene sine etter kutt i bilfraktestimatene.

Nordic Semiconductor steg 2,7 prosent til 118,40 kroner. Finansavisen omtalte torsdag at selskapets aksjonærliste er proppfull av aksjekjendiser, inklusive Aasulv Tveitereid. Halvlederselskapet legger frem sine tall for første kvartal førstkommende tirsdag – 29. april.