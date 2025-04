Kvartalstall i fokus

Amerikanerne sier «Don't bullshit a bullshitter,» men Donald Trump har tilsynelatende ikke fått beskjeden. Tirsdag reverserte han og finansminister Scott Bessent mye av børsfallet ved å hinte om en snarlig handelsavtale med Kina. Torsdag morgen fortalte Kinas myndigheter imidlertid at dette er vås. Partene har ikke en gang begynt å forhandle.

Oppturen i aksjemarkedet fortsatte likevel, idet aksjonærene fokuserte mer på resultatsesongen. Ved halv fem-tiden var de fleste europeiske og amerikanske børsindeksene opp, mens gullprisen igjen passerte 3.300 dollar pr. unse og dollaren svekket seg mot mange valutaer.

De franske våpenprodusentene Thales og Dassault Aviation gjorde det derimot dårlig, med kursfall på henholdsvis 5 og 2 prosent. Førstnevnte meldte om et 25 prosent fall i ordreinngangen i første kvartal, noe som var langt verre enn ventet. Ledelsen påpekte at samme periode et år tidligere hadde vært uvanlig god. Uansett overrasket omsetningsveksten på 12 prosent positivt, og guidingen for 2025 ble opprettholdt. Thales er en viktig underleverandør til Dassault Aviation, som blant annet lager Rafale-jagerflyene.

Heller ikke Kerings kursutvikling ga mye grunn til jubel. Gucci-eierens børsverdi krympet med 2 prosent, etter at skuffende tall for første kvartal ble publisert. Motehusets inntekter stupte 14 prosent på et år, og nedturen var særlig kraftig i Asia. Toppsjefen tok dessuten en pessimistisk tone og snakket om makroøkonomisk motvind ut året.

Finske Nokia var en større taper, med et kursfall på 10 prosent. Telekomkjempen innfridde på topplinjen, men tjente mindre enn ventet i første kvartal. Adm. direktør Justin Hotard tilføyde at Trumps tollavgifter ligger an til å svekke driftsresultatet med 20–30 millioner euro i andre kvartal. Usikkerheten er så høy at han ikke en gang gjorde forsøk på å estimere effekten i resten av året. På den positive siden påpekte Hotard at en del produksjon kunne flyttes til land som har gunstigere handelsvilkår med USA.