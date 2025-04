Snur fra totalslakt til aksept

Hvaler Invest har vært en av de tydeligste motstanderne av fusjonen mellom Crayon og SoftwareOne. Nå velger selskapet å akseptere budet.

Sverre Bjerkeli eier 2,46 prosent av Crayon gjennom Hvaler Invest, opplyste onsdag kveld om at de nå aksepterer budet fra SoftwareOne etter en lenger tid med høylytt skepsis.

Da budet ble annonsert 19. desember, var Hvaler Invest i utgangspunktet positiv til den industrielle logikken, men etter egne analyser snudde selskapet til et klart nei.

– «Plan A» var å stoppe fusjonen. Hvis vi mislyktes, var «Plan B» å akseptere, skriver Bjerkeli.

Etter at Folketrygdfondet aksepterte budet og et to tredjedels flertall var sikret, velger Hvaler Invest nå å legge ned motstanden.

– Vi vil akseptere avtalen og ikke selge ut.

De peker på markedsvekst, sterk industriell logikk og tillit til deler av ledelsen som grunnlag for beslutningen. Samtidig advarer de SoftwareOne mot dårlig kommunikasjon.

– Kommunikasjon er avgjørende for deres troverdighet, vennligst ikke lyv når dere forklarer Q1-tallene, avslutter Hvaler Invest.

– Budet er for dårlig



Sverre Bjerkeli var klar i talen da han for kort tid siden slaktet SoftwareOne i flere oppdateringer fra Hvaler Invest

På tampen av fjoråret la sveitsiske SoftwareOne inn et bud på Crayon. I etterkant var Sverre Bjerkeli høylytt i kritikken gjennom en rekke oppdateringer hvor budet ble totalslaktet.

Han sammenlignet budet med Skjønnheten og udyret , anklaget SoftwareOne for å pynte på regnskapstallene og reiste til Sveits for å grille selskapet.

– Det blir ikke noe av oppkjøpet, det er vi overbevist om. Realismen i gjennomføringsplanen er ikke god nok, fortalte Bjerkeli til Finansavisen for en drøy måned siden.