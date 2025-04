Snur markant i grønt: Teknologiaksjene leder an

Etter noen timers handel på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 2,4 prosent, Dow Jones er opp 1,2 prosent mens S&P 500 legger på seg 1,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,33 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,4 prosent til 27,20.

«Aksjemarkeder fikk et løft i går etter signaler om at president Trump kan være i ferd med å tone ned sin aggressive linje både i handelspolitikken og overfor Federal Reserve. Trump uttalte at Kina "kommer til å klare seg fint" og antydet at en justert tollsats kan komme innen to til tre uker. Markedets entusiasme kjølnet imidlertid da finansminister Bessent uttrykte skepsis til en snarlig løsning på handelskonflikten mellom USA og Kina», skriver Handelsbanken i en rapport.

IBM

IBM går motsatt vei av indeksene og faller 6,7 prosent etter at teknologiselskapet presenterte sine kvartalstall onsdag kveld. IBM holder fast ved sin prognose om minst fem prosent omsetningsvekst for året, justert for valutakurser.

– Selv om det makroøkonomiske bildet er i endring, opprettholder vi våre helårsforventninger for inntektsvekst og fri kontantstrøm basert på dagens informasjon, sier IBMs konsernsjef Arvind Krishna til CNBC.

IBM (IBM.US) Valgt periode Fra Sat Apr 19 2025 Til Thu Apr 24 2025

Makro

Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 222.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det i tråd med forventningene.

Samtidig har det blitt kjent at ordreinngangen for varige goder i USA økte med 9,2 prosent på månedsbasis i mars, godt over forventningene om en vekst på 2,0 prosent.