I slutten av april snek det seg inn en pussig nyhet i den ellers så ustabile verdensøkonomien. USAs president Donald Trump kunngjorde at han vil invitere de 25 investorene som sitter på mest av hans kontroversielle kryptovaluta $Trump på middag, med påfølgende VIP-omvisning i Det hvite hus. Nyheten sendte kursen på Trumps memecoin kontant opp fra ni til 14 dollar.

Etter alt å dømme blir det neppe noen nordmenn til stede på middagen.

– Det er ingen indikasjon på at Trumps memecoin er spesielt populær i Norge. Vi har ikke registrert noen interesse for den blant våre kunder, iallfall, sier kryptoekspert og administrerende direktør i K33, Torbjørn Bull Jensen.

Hvem de heldige utvalgte blir, skal ifølge Financial Times avgjøres ut fra hvem som gjennomsnittlig har den største posten av $Trump mellom 23. april og 12. mai. På nettsiden for arrangementet er det lagt ut en toppliste hvor du kan følge med på hvem som ligger an til å få invitasjon.

Volatil lekepenge

En memecoin er i all hovedsak en lekepenge. Et meme er rett og slett et uttrykk for en kulturell idé spredt på internett, og tanken om å gjøre nettideer om til nettvaluta begynte som en spøk tilbake i 2013, med lanseringen av Dogecoin. Flere kom raskt til. Spøken ble mer alvorlig etter hvert som folk for alvor begynte å behandle memecoins som reelle investeringer.

– En memecoin er en valuta som ikke har noen fundamental verdi. Det er ikke ment å være hverken penger eller investeringsobjekt, men mer glorifiserte fotballkort som folk kan spekulere i. Trumps memecoin gikk rett opp da den ble lansert i januar, og etter det har den gått rett ned – frem til hoppet som kom da Trump kunngjorde middagsinvitasjonen, sier Bull Jensen.

Trump lanserte sin $Trump tre dager før han ble innsatt som president i januar. Beholdningen var opprinnelig én milliard mynter, og av dem skal 800 millioner være eid av Trump-kontrollerte selskaper. Analytikere i Financial Times estimerte nylig at kryptoprosjektet til Trump har tjent 350 millioner dollar siden lanseringen.

Ikke stabilt: Kryptoekspert Torbjørn Bull Jensen i K33 tror ikke det er mange nordmenn som har kastet seg på $Trump. – Dette er ren gambling, sier han. Foto: Marianne Block

– Han er iallfall ærlig

Da Trump lanserte sin memecoin, høstet han sterk kritikk for dette. Kritiske røster har nevnt alt fra at det ikke sømmer seg for en president, til at han beriker seg selv, og at det kan være en effektiv måte å hvitvaske store pengesummer på.

Tilsynet for handel med verdipapirer i USA, Securities and Exchange Commission, kom i februar med en uttalelse om at valutaen ligner mer på samlerobjekter enn investeringsobjekter, og derfor ikke faller inn under deres mandat.

– Jeg ville aldri kjøpt dette selv. Det er overhodet ikke stabilt og mer ren gambling, sier Bull Jensen, men påpeker:

– I motsetning til mange tidligere kryptoprosjekter, som gjerne skryter av ny banebrytende teknologi, er Trump veldig ærlig. Han later ikke som om dette er noe annet enn hva det er, og det er opp til folk om de kjøper eller ikke.