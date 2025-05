Dette skjer i dag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Den avskiltede advokaten Håkon Danielsen, sønn av Per Danielsen, er tiltalt for grov hvitvasking og heleri.

Han ble høsten 2021 siktet etter at politiet undersøkte totalt 35 transaksjoner på en klientkonto i Advokatfirmaet Danielsen & Co. Nå må Håkon Danielsen møte i retten tiltalt for å ha hvitvasket 2,6 millioner kroner. En rettsmaraton på 24 dager starter i november.

36 år gamle Kristian Djuve har skapt en pengemaskin på fiks ferdige aksjeselskaper. Selskapet henter enkelt og greit Nytt Foretak og er blitt svært lønnsomt. De fem seneste årene har det tjent 35 millioner kroner av en omsetning på 72 millioner.

Samtidig er Djuve selv blitt mangemillionær. Han har dratt inn 22 millioner i utbytte, og etter å ha solgt nesten alle aksjene sine i Nytt Foretak, sitter han igjen med 85 millioner kroner.

Det er blitt proppfullt av kjente navn på aksjonærlisten i halvlederselskapet Nordic Semiconductor etter at Aasulv Tveitereid i 2023 avslørte at han hadde kjøpt en lyttepost.

Selv har Tveitereid Nordic-aksjer for 228 millioner kroner nå. Kontorkameratene Ole Petter Kjerkreit og Peter Hermanrud har aksjer for 21 og 14 millioner. Varner-familiens forvalter Jan Johannessen har aksjer for 100 millioner, og Arne Blystad eier aksjer for 23 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trumps svik mot Ukraina.

Kjernen i Trumps fredsplan er at Ukraina må akseptere den russiske okkupasjonen. Dette kan ikke Ukraina skrive under på. Ukrainas eneste vei videre er å slåss mot Russland uten hjelp fra USA og Trump, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Höegh Autoliners: Kl. 07.30, webcast kl. 08.30

Yara: Kl. 08.00, webcast kl. 12.00, tlf kl. 13.00

Vistin Pharma: Webcast/tlf kl. 08.30

Magnora: Webcast kl. 10.00