Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 1] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at stemningen på Wall Street har tatt seg betydelig opp de siste dagene, etter en svært turbulent periode. Det er den teknologitunge Nasdaq-indeksen som har gjort det best, med en oppgang på 8,4 prosent på tre dager.

«Det høres imponerende ut – og er det, isolert sett. Likevel må vi huske helheten: Nasdaq er fortsatt ned 8,6 prosent så langt i 2025, og er med det en av de svakeste indeksene i verden i år. De amerikanske teknologigigantene – som Nvidia, Microsoft og Apple – har fått kjenne på konsekvensene av Trumps tollskjerpelser og aggressive utenrikspolitikk. Verdikjeder er rammet, vekstutsikter justert, og investorenes tillit satt på prøve», skriver Berntsen.

«Andre børser derimot, har klart seg langt bedre. Oslo Børs er opp 3,9 prosent hittil i år, og har – bemerkelsesverdig nok – doblet seg over de siste fem årene. Det betyr at den lille, råvaretunge børsen i nord faktisk har slått selveste Nasdaq indeksen (Nasdaq Composite) over et halvt tiår», påpeker han, og mener det er flere årsaker til dette.

Analytikeren trekker frem at Oslo Børs er tungt eksponert mot energi, shipping, sjømat, finans, og, i økende grad, mot forsvarsindustrien.

«Disse næringene har det til felles at de dekker grunnleggende behov i en verden i ubalanse. I møte med energiuro, krig i Europa og geopolitiske spenningsfelt i Asia og Midtøsten, er det ikke nødvendigvis programvare som vinner. Det er olje, fisk, sikkerhet og frakt», skriver Berntsen.

«Norge har næringer som er avgjørende for global mat-, energi- og sikkerhetsbalanse. Verdiskapingen i disse sektorene er ikke bare økonomisk – den er geopolitisk. Den gir Norge forhandlingskraft, inntekter og strategisk relevans i en verden som har blitt mer uforutsigbar», påpeker han.

Asia

De fleste børsene i Asia styrkes fredag morgen. I Japan er Nikkei opp 2,26 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 1,73 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,15 prosent, CSI 300 er opp 0,35 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 1,36 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,07 prosent. Landet skal ifølge CNBC nå angivelig nærme seg en handelsavtale med USA.

– Investorene blir mer vant til usikkerheten knyttet til tollsatser, samtidig som førstekvartalstallene tikker inn. Markedet ser ut til å posisjonere seg for en nærliggende reduksjon i de nåværende skyhøye Kina-tollsatsene, sier grunnlegger av Navellier & Associates, Louis Navellier, til CNBC.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er fredag morgen opp 0,77 prosent til 67,05 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,84 prosent på 63,32 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Ved børsens stengetid i New York ender Nasdaq-indeksen opp 2,7 prosent, Dow Jones avslutter 1,2 prosent mens S&P 500 la på seg 2,0 prosent.

Blant teknologiaksjene kjent som «Magnificent 7» kunne Tesla vise til oppgang på 3,5 prosent, Apple klatret 1,8 prosent, Amazon steg 3,3 prosent, Alphabet stengte opp 2,4 prosent, og Nvidia kunne vise til oppgang på 3,6 prosent. Facebook-eieren Meta avsluttet dagen med en oppgang på 2,4 prosent og Microsoft kunne skilte med oppgang på 3,5 prosent.

IBM gikk motsatt vei av indeksene og faller 6,6 prosent etter at teknologiselskapet presenterte sine kvartalstall onsdag kveld. IBM holder fast ved sin prognose om minst fem prosent omsetningsvekst for året, justert for valutakurser.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte ned 0,12 prosent til 1.452,23 torsdag. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,7 milliarder kroner.

AutoStore endte ned hele 28,8 prosent til 5,39 kroner. Robotteknologiselskapet la frem katastrofalt svake førstekvartalstall, som skuffet analytikerne på samtlige punkter . «Massiv bom,» var ABG-analytiker Petter Nystrøms dom.

Kitron skuffet også, med et driftsoverskudd som ifølge TDN Direkt var 13 prosent svakere enn ventet. Selskapets førstekvartalstall viste ellers bedre bunnlinje, men lavere inntekter. Aksjen endte ned 1,6 prosent til 50,50 kroner.