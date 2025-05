Et skjørt lettelsesrally

I takt med litt mildere tollretorikk fra den amerikanske presidenten, hever også børsene seg på rund baut. Oslo Børs henger med, og på bare få dager har Hovedindeksen steget med rundt tre prosent, noe som gir en årsoppgang på litt over 2,5 prosent. Investorene tar altså høyde for at de opprinnelige amerikanske tollplanene gradvis blir mildere i formen. Skulle denne optimismen likevel visne hen, vil børsene sannsynligvis bli utsatt for en ny runde med tunge nedsalg.

Støttende for de seneste dagenes kursrekyler, både her hjemme og på Wall Street, er tilsiget av flere mer enn godkjente førstekvartalsrapporter – som tallene fra Google-eier Alphabet. Kvartalstallene viste en periodeomsetning på litt over 90 milliarder dollar, en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er dermed adskillig bedre enn hva analytikerne hadde sett for seg på forhånd. Dagens førstekvartalstall fra Yara har blitt tatt godt imot blant investorene på Oslo Børs – ikke uten grunn, med tanke på et driftsresultat før avskrivninger på 638 millioner dollar, mot ventet 524 millioner dollar. Så langt i dag har aksjekursen steget med nær seks prosent og er dermed en av hoveddriverne bak dagens generelle børsoppgang på litt over en halv prosent.

Den litt fastere børsgrunnen støttes også av nylige uttalelser fra enkeltmedlemmer i den amerikanske sentralbanken, som antyder at styringsrenten kan bli kuttet litt tidligere enn ventet. De amerikanske rente- og kredittmarkedene har uansett roet seg adskillig de siste ukene, noe som også kommer til uttrykk ved at lange amerikanske statsobligasjonsrenter nå har funnet et leie godt under nivåene fra en måneds tid tilbake.

Uansett oppfordrer vi våre lesere til fortsatt å trå varsomt på Oslo Børs i en verden som helt sikkert går inn i en fase med brede tolltariffer. En flom av kvartalsrapporter er nå på vei, og selv om enkelte så langt har vært oppløftende, vil en rekke konsernsjefer i ukene som kommer etter alle solemerker tegne opp et mildt sagt utfordrende markedsbilde. Utfallsrommet rundt Ukraina-krigen er også høyst usikkert, noe som også bidrar til å dempe utsiktene for et vedvarende sterkt børssentiment, mener vi. Og straks skriver vi mai – en måned som historisk sett har vist seg å være en vanskelig børsmåned.

God helg og god lesning!

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital