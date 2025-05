Hovedindeksen ved Oslo Børs ligger opp 0,56 prosent til 1.460,30 poeng ved 14-tiden fredag.

Brent-olje med levering i juni faller 1,5 prosent til 65,58 dollar fatet, mens gassprisen (TTF) er ned 0,6 prosent til 33,36 euro pr. MWh.

Yara ligger høyest på omsetningen, og stiger 4,3 prosent til 340,30 kroner etter å ha lagt frem tall for første kvartal. Gjødselgiganten knuste forventningene med en justert inntjening pr. aksje (adjusted EPS) som var 52 prosent høyere enn Bloomberg-konsensus.

Sterk shippingsektor

Equinor faller 0,4 prosent til 236,20 kroner, Aker BP handles opp 0,5 prosent til 221,70 kroner, mens Vår Energi stiger 0,6 prosent til 30,10 kroner.

Shippingsektoren utmerker seg på Oslo Børs med en oppgang på 2,1 prosent. Bilfraktrederiet Höegh Autoliners la frem tall for første kvartal fredag morgen, og DNB-analytiker Jørgen Lian omtaler tallene som «tålelig på linje, men marginalt under konsensustallene», men understreker at utbyttet var «sterkt». Aksjen stiger 2,8 prosent til 79,43 kroner.

BW LPG leder oppgangen i sektoren med en oppgang på 7,5 prosent til 107,60 kroner.

Innen tankmarkedet steg VLCC-spotrater med 1.626 dollar fra onsdag til torsdag til 65.289 dollar, ifølge ABG. I løpet av påskeuken steg ratene fra 45.000 til rundt 58.000 dollar dagen.