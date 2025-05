Guiding senker IT-gigant på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 falt 0,2 prosent.

Oppdatert klokken 15.36: Etter seks minutters handel har Dow Jones falt 0,2 prosent mens Nasdaq og S&P 500 er opp 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,8 prosent til 26,94.

Alphabet

Google-eier Alphabet rapporterte en total omsetning på 90,23 milliarder dollar i første kvartal, over analytikernes forventning på 89,12 milliarder dollar, ifølge LSEG-data. Veksten i reklameinntektene veide opp for svakere utvikling innen skytjenester. Teknologiselskapet fikk et resultat på 2,81 dollar pr. aksje, godt over forventningene på 2,01 dollar pr. aksje.

– Resultatene i kvartalet reflekterer sunn vekst og god fart på tvers av våre virksomheter, sier konsernsjef Sundar Pichai i en melding.

Nyheten sender aksjen opp 3,3 prosent i fredagens handel.

Intel

Intel faller 9,2 prosent etter at ledelsen har gått ut med en skuffende guiding for årets andre kvartal.

Intel forventer å omsette for 11,8 milliarder dollar, godt under forventningene på 12,8 milliarder dollar, ifølge CNBC.

– Hard front fra Kina

FØLGER UTVIKLINGEN I USA: Makro- og rentestrateg Sara Midtgaard. Foto: Iván Kverme

– Det ser ut som det er en hard front fra Kinas side, noe som kan påvirke børsene. Trump er villig til å redusere tollsatsene, og har nok et ønske om å forhandle med Kina. Samtidig er det Kina som har overtaket, og det tror jeg de vet, sier Sara Midtgaard, makro- og rentestrateg i Nordea, til Finansavisen.

Fredag gjengir NTB en melding fra det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua om at landet forbereder seg på et «worst case-scenario» i den eskalerende handelskrigen med USA.

«Det er ikke lett å bli klok på amerikansk økonomisk politikk om dagen. Med stadige u-svinger, blir det vrient å forsøke og rasjonalisere det hele eller å gjøre seg opp en mening om hva som blir end-game her», skriver DNB Markets i en rapport.