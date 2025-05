Utlendinger rømmer USA

Utenlandske investorer har solgt amerikanske aksjer for 63 milliarder dollar siden starten av mars, melder Bloomberg og viser til nye estimater fra Goldman Sachs-strateger.

Det tilsvarer rundt 660 milliarder kroner.

Goldmans data antyder at europeiske investorer har ledet an i dumpingen, mens andre regioner har fortsatt å kjøpe amerikanske aksjer, skriver nyhetsbyrået.

Nylig omtalte Finansavisen at nordmenn hadde latt seg skremme av store kursfall for teknologiaksjer og Donald Trump som USAs president, og at nordmenn bare i mars nettosolgte for hele 13,1 milliarder kroner i fondsgrupper med stor USA-eksponering.

– Betydelig risiko for aksjer

«Denne dynamikken utgjør en betydelig risiko for aksjeverdsettelser fordi utenlandske investorer gikk inn i 2025 med en eierandel på rekordhøye 18 prosent i amerikanske aksjer,» heter det i et notat fra porteføljestrateger i Goldman Sachs.

De påpeker at det siden 1980 har vært ti andre tilfeller med betydelige salg fra utenlandske investorer. I syv av tilfellene har det amerikanske aksjemarkedet klart å stå imot – men ikke i 1987, 1990 og 2022.

I de ti tilfellene er det i snitt blitt solgt 0,6 prosent av den totale markedsverdien av amerikanske aksjer – som i dag tilsvarer rundt 300 milliarder dollar. Goldman Sachs poengterer at den seneste utenlandske dumpingen har vært kortere enn snittet de seneste tiårene.