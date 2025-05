Oppgang på Oslo Børs: Lakseaksjer hamret ned – rally i shipping og Tveitereid-favoritt

Shippingsektoren hadde også medvind fredag, da indeksen steg 2,7 prosent. BW LPG ledet oppgangen med et kursløft på 8,3 prosent til 108,40 kroner. Bilfraktrederiet Höegh Autoliners leverte tall på linje med konsensus, men utbyttet var sterkt , ifølge DNB-analytiker Jørgen Lian. Aksjen steg 3,4 prosent til 79,91 kroner. I tankmarkedet har VLCC-ratene steget kraftig den siste tiden: Ved starten av påskeuken sto spotratene i rundt 45.000 dollar, mens torsdag var ratene over 65.000. Frontline steg 2,8 prosent til 170,40 kroner, og over 10 prosent for uken.

Sjeldent stort fall i lakseprisen

Sjømataksjer gjorde det svakt fredag, og fallet tiltok mot slutten av dagen. Ved stengetid hadde Mowi falt 4,2 prosent til 184,80 kroner, SalMar ned 5,1 prosent til 499,00 kroner, og Lerøy svekket seg 2,8 prosent til 44,22 kroner. Arctic-analytiker Christian Nordby har nedgradert flere tungvektere i sektoren til hold og venter svakere laksepriser.

«Norske laksepriser vil trolig falle til 69–70 kroner pr. kg neste uke, sammenlignet med 89–90 kroner denne uken», meldte ABG.

Eksportører melder om sjeldent stort fall i lakseprisen, ifølge Intrafish fredag, gjengitt av TDN.

–Veldig vanskelig uke. Dette er et betydelig større fall enn noen kunne se for seg, sier en av eksportørene til Intrafish, og peker på et prisfall på 15 til 20 kroner.

Les også Denne shippingaksjen er en «trygg havn» Forvalter Jon Sigurdsen viser til at rederiets sterke balanse blir enda sterkere, samt at ledelsen er blitt mer aksjonærvennlig.

Rec Silicon-rally



Robotlagerselskapet AutoStore leverte katastrofale tall torsdag morgen, noe som resulterte i et kursfall på nesten 29 prosent. Arctic-analytiker Kristian Spetalen torpederte kursmålet sitt med 60 prosent og tok ned anbefalingen til hold. Fredag kuttet flere meglerhus kursmålene sine med 40–50 prosent, og aksjen falt nye 6,2 prosent til 5,05 kroner.

Rec Silicon steg hele 22,8 prosent til 2,11 kroner etter at største eier, Hanwha, torsdag meldte at det vil kjøpe selskapet og ta det av børs.

DNB-analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo avsluttet dekningen av Hexagon Purus og peker på usikkerhet rundt egenkapitalen. ABG kutter også kursmålet sitt fra 3,0 til 2,5 kroner, men gjentar kjøpsanbefalingen. Aksjen falt 5,8 prosent til 1,95 kroner.

Ellers steg DNB 0,3 prosent til 264,20 kroner, Kongsberg Gruppen endte opp 0,8 prosent til 1.564 kroner, og Hydro styrket seg 1,8 prosent til 56,50 kroner.