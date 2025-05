Nå kommer Trump-effekten

De fleste europeiske børsindeksene var noe opp fredag, og Stoxx 600 la på seg 0,5 prosent. I USA pekte pilene hovedsakelig nedover. Motstridende uttalelser fra Trump-administrasjonen og Kina rundt muligheten for en snarlig handelsavtale forvirrer investorene, men på den positive siden har ikke konflikten tiltatt i de seneste dagene.

Dessuten fokuseres det nå på resultatsesongen. AbbVie, en av USAs største legemiddelprodusenter, var blant dem som la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for første kvartal. Ledelsen jekket dessuten opp prognosen for hele året, men presiserte at den ikke tar høyde for eventuelle nye tollavgifter. Aksjen var ved halv fem-tiden opp med 1 prosent.

Også Colgate-Palmolive, best kjent for sin tannpasta, gjorde det bra. Igjen oversteg både inntektene og inntjeningen konsensusestimatet, men kursen var likevel ned med 1 prosent. Et aber var at guidingen for årets overskudd ble nedjustert, selv om utsiktene for omsetningen er blitt bedre. I motsetning til AbbVie reflekterte endringen «den estimerte effekten av tollavgifter». Uansett innebærer ledelsens salgsprognose en årlig vekst på bare 1-3 prosent, og dette hensyntar at dollaren har svekket seg siden den forrige guidingen.

Blant Magnificent 7-selskapene var Alphabet en vinner, med en kursoppgang på mer enn 2 prosent. Google-eieren publiserte sin kvartalsrapport etter børsslutt torsdag, og både topp- og bunnlinjen ble betydelig bedre enn det analytikerne hadde sett for seg. Inntektene fra både søkemotor- og reklamevirksomheten fortsetter å stige kraftig, til tross for stadig tøffere konkurranse.

Phillips 66-kursen sank derimot med 2-3 prosent. Den Houston-baserte oljeprodusenten overrasket positivt på inntektssiden, men underskuddet ble noe verre enn ventet. Ledelsen forklarte skuffelsen med «et utfordrende makroøkonomisk miljø», som vanlig, samt høye vedlikeholdsutgifter.

På New York-børsen slet også Intel. Kursfallet på 7 prosent skyldtes lite oppmuntrende guiding for andre kvartal. Ledelsen viste til et vanskelig «makromiljø», som følge av både usikker handelspolitikk og juridisk risiko.