Saken oppdateres gjennom handelsdagen.

Etter tre dager med opptur fortsatte S&P 500 å stige fredag. Optimismen kommer i kjølvannet av sterke kvartalsresultater fra flere store teknologiselskaper – men usikkerhet rundt handelspolitikk demper stemningen.

Slik står det til med de ledende indeksene på Wall Street i 19-tiden:

Samleindeksen S&P 500 stiger 0,78 prosent til 5.527,29 poeng, mens industriselskapenes indeks Dow Jones faller med 0,15 prosent til 40.034,16 poeng. Teknologitunge Nasdaq er også opp 0,62 prosent hittil til 17.272,28 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,95 prosent til 25,16. Indeksen måler forventede svingninger i S&P-500 indeksen de neste 30 dagene, basert på opsjonshandel.

Prisen for et fat nordsjøolje handles til 65,73 dollar fatet, opp 0,11 prosent siden midnatt. Oljeprisen for et fat med WTI-olje handles til 63,17 dollar opp 0,32 prosent.

Utvalgte selskapsnyheter

Tesla-aksjen gjør et kraftig byks fredag ettermiddag, med en oppgang på nær ti prosent. Optimismen blant investorene ser ut til å være drevet av Elon Musks signaler om at han vil trappe ned sitt engasjement i effektiviseringsdepartementet DOGE, melder CNBC.

Alphabet, morselskapet til Google og en del av de såkalte «Magnificent Seven»-selskapene, stiger 2,19 prosent etter å ha levert bedre enn ventet på både topp- og bunnlinje i første kvartal.

Intel derimot faller hele 6,5 prosent etter å ha kommet med skuffende fremtidsutsikter og planer om betydelige kutt i både drifts- og investeringsutgifter.

T-Mobile-aksjen faller 11 prosent etter at selskapet leverte svakere abonnementsvekst enn ventet i første kvartal. De rapporterte 495.000 nye postpaid-kunder, mens analytikere hadde ventet 504.000.

Skechers-aksjen faller 4,8 prosent etter svakere omsetning enn ventet i første kvartal. Selskapet trakk samtidig tilbake sin 2025-prognose på grunn av økt usikkerhet i verdenshandelen. Inntektene endte likevel over analytikernes forventninger.

Trump skaper uro med nye tolluttalelser

Uttalelser fra tidligere president Donald Trump i et intervju med Time la en demper på optimismen. Han uttalte at han ville anse det som en «total seier» dersom USA innen et år har tollsatser på mellom 20 prosent og 50 prosent mot utenlandske aktører. Han benektet også at økte obligasjonsrenter påvirket beslutningen om å innføre en 90-dagers utsettelse på høyere tollsatser.

Likevel sa Trump at flere handelsavtaler vil annonseres i løpet av de neste tre til fire ukene.