Wall Street avslutter uken med oppgang

Fredag avsluttet Wall Street uken med solide gevinster, drevet av sterke resultater fra teknologigiganten som Alphabet. Til tross for vedvarende usikkerhet rundt handelskrigen mellom USA og Kina, viste markedet tegn til optimisme.​

Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street:

S&P 500 steg med 0,74 prosent, mens Nasdaq økte med 1,22 prosent, takket være en oppgang på 2,5 prosent prosent for Alphabet og 9,8 prosent for Tesla. Dow Jones holdt seg nær uendret, preget av svakere resultater fra selskaper som Intel, som falt 6,54 prosent etter å ha levert en svak prognose for andre kvartal.

Teknologigigantene løftet markedet

De store teknologiselskapene fortsatte å trekke markedet oppover. Alphabet, morselskapet til Google og en del av den såkalte «Magnificent Seven», steg 1,5 prosent etter å ha levert sterke resultater både på topp- og bunnlinjen for første kvartal. Tesla imponerte med en oppgang på hele 9,8 prosent, mens Nvidia og Meta Platforms økte henholdsvis 4,3 og 2,7 prosent.

Intel derimot falt hele 6,54 prosent etter å ha kommet med skuffende fremtidsutsikter og planer om betydelige kutt i både drifts- og investeringsutgifter.

Trump skaper uro med nye tolluttalelser

Uttalelser fra tidligere president Donald Trump i et intervju med Time la en demper på optimismen. Han uttalte at han ville anse det som en «total seier» dersom USA innen et år har tollsatser på mellom 20 prosent og 50 prosent mot utenlandske aktører. Han benektet også at økte obligasjonsrenter påvirket beslutningen om å innføre en 90-dagers utsettelse på høyere tollsatser.

Likevel sa Trump at flere handelsavtaler vil annonseres i løpet av de neste tre til fire ukene.

Optimisme for fremtiden

Til tross for uro på handelssiden ser enkelte investorer lysere på utsiktene. Jay Hatfield, grunnlegger og investeringssjef i InfraCap, mener markedet kan ha lagt den verste tariff-usikkerheten bak seg.

– Vi tror vi har nådd toppen av tollpanikken, og at markedet fremover vil få flere positive enn negative impulser, sa han til CNBC.

Ifølge Hatfield vil inntjeningsrapportene fra store selskaper som Microsoft og Amazon være viktige drivere for markedet neste uke.