Sistnevnt er ny på Topp 5-oversikten. Hjembyen til Hollywood-stjernene har skjøvet London ned til sjetteplass.

Byer med flest dollarmillionærer Plass By Land Millionærer Milliardærer 1. New York USA 384.500 66 2. San Fransisco USA 342.400 82 3. Tokyo Japan 292.300 18 4. Singapore Singapore 242.400 30 5. Los Angeles USA 220.600 45 6. London Storbritannia 215.700 33 7. Paris Frankrike 160.100 22 8. Hongkong Hongkong 154.900 40 9. Sydney Australia 152.900 22 10. Chicago USA 127.100 25 11. Milano Italia 115.000 17 12. Beijing Kina 114.300 38 13. Osaka Japan 112.200 12 14. Shanghai Kina 110.500 35 15. Toronto Canada 108.400 20 16. Melbourne Australia 94.000 12 17. Houston USA 81.800 16 18. Dubai Emiratene 81.200 20 19. Frankfurt Tyskland 80.300 13 20. Zürich Sveits 77.800 10 21. Dallas USA 72.400 16 22. Genève Sveits 70.200 14 23. München Tyskland 69.800 11 24. Seoul Sør-Korea 66.000 16 25. Seattle USA 53.100 11 26. Roma Italia 51.800 9 27. Mumbai India 51.200 25 28. Shenzhen Kina 50.800 22 29. Vancouver Canada 46.400 11 30. Amsterdam Nederland 46.100 9 31. Boston USA 45.000 8 32. Miami USA 38.800 17 33. Madrid Spania 34.900 8 34. Perth Australia 34.600 9 35. Hangzhou Kina 32.200 12 36. Austin USA 32.000 10 37. Wien Østerrike 31.500 7 38. Taipei Taiwan 31.400 16 39. New Delhi India 31.200 16 40. Moskva Russland 30.000 23 41. Washington D.C. USA 28.900 12 42. Berlin Tyskland 28.400 5 43. Brisbane Australia 26.400 4 44. Nice Frankrike 25.500 9 45. Guangzhou Kina 24.300 9 46. Manchester Storbritannia 23.400 7 47. Stockholm Sverige 23.100 11 48. Tel Aviv Israel 22.600 9 49. Dublin Irland 22.300 5 50. Lisboa Portugal 22.200 4 Kilde: New World Wealth/Henley & Partners

To byer faller

I britenes hovedstad bor det nå bare 215.700 dollarmillionærer.

Sammen med Moskva i Russland, er London nå de eneste to byene på New World Wealths Topp 50-liste som har færre dollarmillionærer enn for ti år siden.

For Moskvas del skyldes fallet at mange russere har reist fra hjemlandet sitt etter at krigen mot Ukraina startet. De som er igjen har fått dårligere råd, sett med internasjonale øyne, fordi rubelen er kraftig svekket mot dollar.

For Londons del, som har mistet 30.000 dollarmillionærer på ti år, skyldes det blant annet at flere har flyttet til andre land på grunn av økt skattetrykk, fordi britene meldte seg ut av EU og fordi pundet nå er svakere mot dollar enn tidligere.

12 prosent av Londons rikeste har enten forduftet fra storbyen siden 2014 eller så er de ikke rike nok lenger til å bli registrert i rapporten til Henley & Partners.

FALLER: PÅ RANKING: 30.000 færre dollarmillionærer bor nå i London enn for ti år siden. FOTO: OLIVER ORSKAUG

Flest i Norden

Oslo er ikke med på oversikten over de 50 byene i verden med flest dollarmillionærer.

Heller ikke København eller Helsinki er med på listen blant de nordiske hovedstedene.

Kun Stockholm er på rangeringen. Byen inntar med det 47. plass på oversikten, like foran Tel Aviv i Israel, Dublin i Irland og Lisboa i Portugal.

I Sveriges hovedstad bor det ifølge Henley & Partners beregninger, 23.100 dollarmillionærer.

Av dem har 60 personer en formue på mer enn 100 millioner dollar, mens 11 innbyggere kan kalle seg dollarmilliardærer.