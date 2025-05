UiO fikk størst rekyl

Det sies at de største oppturene i aksjemarkedet kommer i bearmarkeder, og dette kan også være tilfellet denne gangen. I forrige uke steg hovedindeksen på Oslo Børs med 4,2 prosent, etter at Donald Trump hintet om en snarlig nedskalering av handelskrigen med Kina. I snitt økte deltagerne i Skoleduellen sin kapital med 5,2 prosent, og bare én av de 14 tapte penger.

Aller best gikk det med Finansforeningen UiO, som leverte en ukentlig avkastning på hele 8,2 prosent.

Fire aksjer steg mye

Vinnerlaget sitter på syv aksjer og har bare rundt 1 prosent i kontanter, noe som ga nær maksimal eksponering mot børsrekylen.

DOF Group, gruppens største posisjon, steg imidlertid med bare 1 prosent, mens den nest største, Kitron, var ned med 7 prosent.

Nordic Semiconductor, Subsea 7, Pexip og SpareBank 1 Nord-Norge fikk derimot hyggelige kursløft, og det bidro til å sikre seieren.

Siden denne runden av Skoleduellen startet i midten av september i fjor utgjør Finansforeningen UiOs avkastning rundt 1 prosent. UiS Studentkapital leder, med 14,4 prosent, tett fulgt av Børsgruppen UiA og Børsklubben NHH.

Analytikerne var opp

Analytikerporteføljen ble på sin side 5,3 prosent mer verdt i forrige uke, noe som innebærer nær nullavkastning hittil i konkurransen.

Meglerhusenes fem best likte aksjer er for tiden Frontline, Cadeler, Aker, Austevoll Seafood og Borregaard.

Av disse gjorde Frontline det særlig suverent, med en kursoppgang på nesten 9 prosent. Rederiet dro nytte av at investorene nå ser en redusert sannsynlighet for at vi får en global resesjon og et dramatisk falt i fraktvolumene. Av de øvrige favorittaksjene steg Aker og Borregaard med henholdsvis rundt 3 og 2 prosent, mens Austevoll Seafood fikk en mindre oppgang og Cadeler var noe ned.

Det gjenstår å se hvilke handelspolitiske krumspring Trump-administrasjonen vil gjøre frem til sommeren, og hvordan andre land eventuelt vil reagere på disse.