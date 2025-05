Christopher Wood, sjef for aksjestrategi i investeringsbanken Jefferies, tar for seg Donald Trumps politikk i sin ukentlige utgave av GREED & Fear, som skrives i en ny by hver uke – denne gangen fra Verbier, Sveits.

«Den 47. amerikanske presidenten fortsetter å opptre som den velkjente "oksen i porselensbutikken". Dette er grunnleggende negativt for alle amerikanske finansaktiva – enten det er aksjer, statsobligasjoner eller amerikanske dollar – noe markedet har gjort helt klart», skriver Wood.

For uken som gikk, var det imidlertid et løft i aksjemarkedet – globale aksjer opp 4 prosent og 11 prosent fra nylige bunnivåer. Oppgangen var en direkte konsekvens av Trumps «tilsynelatende helomvending i sitt syn på Kina-toll, noe som bekrefter det GREED & Fear diskuterte forrige uke: at USA ikke sitter med de beste kortene i dette pokerspillet,» slår Jefferies-toppen fast.

Powell under press

Trumps verbale angrep på Fed-sjef Jerome Powell omtales som «ekstreme og formålsløse», og bidrar ifølge Wood kun til å finne en syndebukk for en mulig resesjon.

Presset mot Fed vil dog bli reelt dersom tiårsrenten stiger mye over 4,5 prosent, ifølge Wood. I tillegg vil første tegn til «wealth destruction» i kredittmarkedet sannsynligvis få Fed til å lette på pengepolitikken.

Selv om sentralbanken har holdt renten stabil, har dollaren falt 9 prosent mot euroen hittil i år. Wood kaller det bemerkelsesverdig, spesielt med tanke på at Den europeiske sentralbanken har kuttet styringsrenten med 75 basispunkter i perioden.

Les også – Ingen planer om å sparke ham Etter krass kritikk mot USAs sentralbanksjef og antydninger om å ville bli kvitt ham, sier Donald Trump at han ikke planlegger å sparke mannen som styrer renten.

Storbank advarer Powell: – Trump kan få full kontroll innen ett år Dersom president Trump får gjennomslag i juridiske prosesser om ledere i uavhengige etater, som sentralbanken, kan han få full kontroll over rentekomiteen – allerede innen ett år, melder JPMorgan.

Trump forbannet på Powell Donald Trump angriper Fed-sjef Jerome Powell igjen etter en tale i Chicago, og mener han burde kuttet renten for lenge siden.

Risikofritt?

Gullprisen har vært over 3.500 dollar pr. unse, støttet av økt etterspørsel fra sentralbanker og svekket tillit til dollaren. Dette burde ses i lys av den etablerte oppfatningen om at G7-statsobligasjoner er «risikofrie».

«Forestillingen om at G7-landenes statsobligasjoner er risikofrie, er en konvensjon uten logisk grunnlag,» melder Wood.

Også bitcoin har vist styrke, med en kursoppgang på 20 prosent de siste ukene samtidig som Nasdaq-indeksen har falt, noe Wood tolker som et tegn på at kryptovalutaen begynner å opptre som en «digital safe haven».

Les også Er ikke risikofri rente lenger risikofri? De siste års utvikling i rentemarkedet sår tvil om hvorvidt amerikanske statsrenter fortsatt er beste estimat for risikofri rente, skriver Holberg-forvalter Andrea Moen Mjåtveit.

Barclays: Myndighetene må inn Amerikanske statsobligasjoner faller i takt med aksjer – dette må løses raskt, melder Barclays.

Bitcoin er mer verdifullt enn Google Bitcoin går forbi Google som verdens femte mest verdifulle eiendel, takket være store investeringer i ETF-er.

Handelskrig

Jefferies viser også til følgende data i lys av handelskrigen:

Dramatisk nedgang i amerikanske containerbestillinger, ned 64 prosent fra slutten av mars til starten av april.

Moody’s advarer om at private equity-selskaper vil møte store utfordringer, da høyere renter og handelsuro tærer på kontantstrømmer og investeringsvilje.

Data fra Philadelphia Fed viser at andelen amerikanere som kun betaler minstekravet på kredittkortene, har steget til det høyeste nivået på 12 år.

JPMorgan melder om høyere tap på kredittkortgjeld enn på 13 år – den amerikanske konsumenten er under betydelig press.

Wood anbefaler investorer å redusere eksponeringen mot amerikanske aksjer ved rallyer, og heller øke eksponeringen mot Europa, Kina og India.