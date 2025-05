Investorene følger nøye med på Kina – blandet stemning på børsene

Det er rolig stemning på børsene i Asia mandag morgen. Investorene vurderer nå Kinas løfter om å støtte innenlandske bedrifter, samt utviklingen i handelsforhandlingene mellom USA og land i regionen.

I helgen uttalte den kinesiske finansministeren Lan Fo'an at Beijing vil «innføre en mer proaktiv makroøkonomisk politikk, for å fremme realiseringen av det forventede vekstmålet for året og fortsette å bringe stabilitet og momentum til den globale økonomien», melder CNBC.

Ifølge nyhetskanalen skal kinesiske myndigheter holde en pressekonferanse i løpet av dagen.

I Japan stiger Nikkei 0,38 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,95 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,03 prosent, CSI 300 er opp 0,02 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,07 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,06 prosent. Nifty 50 i India styrkes 0,64 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,77 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,42 prosent.